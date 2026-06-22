22 de junio de 2026 Inicio
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Con una ausencia, River arrancó la pretemporada en España bajo las órdenes del Chacho Coudet

El plantel de 18 futbolistas se encuentra en Alicante a la espera de los nuevos refuerzos y ya sin los jugadores que la dirigencia y el cuerpo técnico comunicaron que no seguirán en la institución.

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El plantel fue recibido por una multitud en Madrid.

El plantel fue recibido por una multitud en Madrid.

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En medio del Mundial 2026 y en la previa del segundo semestre del torneo local, River llegó a España para realizar la pretemporada bajo las órdenes de Eduardo Chacho Coudet. El cuerpo técnico decidió que solo 18 futbolistas viajen desde Buenos Aires y que el resto quede apartado.

Eduardo Chacho Coudet llamó a Giovani Lo Celso para comunicarle que lo quiere en River
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El avión llegó a Madrid y fueron el micro hasta Alicante donde iniciaron su primer entrenamiento con un plantel reducido, mientras que de reserva hubo solo un jugador presente que se llama Jeremías Martinet.

El Millonario emitió un comunicado oficial en el que anunció un listado de jugadores que no serían tenidos en cuenta entre los que se encuentran Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Maximiliano Salas, Germán Pezzella, entre otros.

Sin estos jugadores, solo 18 futbolistas viajaron a la espera de Santiago Beltrán, quien se suma desde Estados Unidos. Pero el motivo por el que no llevó futbolistas de reserva es porque se sigue jugando el Torneo Proyección Apertura 2026.

La delegación llevará a cabo su pretemporada en Europa hasta el 5 de julio y se alojarán en Finca Resort. El viernes 3 a las 15:30 jugarán un partido amistoso frente a Flamengo en el estadio Algarve de Portugal.

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River llegó este domingo a España para empezar la pretemporada, pero la mente de Eduardo “Chacho” Coudet no para y llamó a un jugador de la Selección para incorporarlo en este mercado de pases.

Es que, el entrenador del Millonario pretende tener en el plantel a nada más ni nada menos que Giovani Lo Celso, mediocampista que está disputando actualmente el Mundial 2026, para hacerle saber que lo quiere dirigir nuevamente, tal como sucedió en Rosario Central, pero esta vez, en Núñez.

Lo que pasa que como el bicampeón de América con la Albiceleste tiene la mente puesta en lo que es su segunda Copa del Mundo y por el momento no habrá novedades, ya que le advirtió que recién lo hará una vez que termine la competencia mundialista.

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