La Iglesia advirtió por el clima social, la deshumanización y los "malos tratos" institucionales

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, alertó este domingo sobre la existencia de un clima de deshumanización en la vida pública del país y reclamó una mayor responsabilidad a los actores políticos frente a la precariedad social.
El titular de la entidad eclesiástica criticó la hostilidad en el debate actual y denunció la insensibilidad hacia las necesidades de la población. "Hay una agresividad permanente en el modo de tratar al otro", señaló Colombo en una entrevista radial, al tiempo que advirtió sobre la existencia de “malos tratos" y "ninguneos institucionales".
El obispo puso como ejemplos la realidad de los jubilados y las demoras en el sistema sanitario. "Uno se da cuenta que tenemos gente que está en una situación muy precaria", manifestó el prelado para describir la vulnerabilidad de estos sectores.
La máxima autoridad del Episcopado aclaró que sus observaciones interpelan a toda la dirigencia y no de forma exclusiva al Gobierno. "No me refiero nada más al oficialismo; a veces pueden ser las oposiciones o a veces otros actores sociales que se desentienden", puntualizó.
El representante vinculó este diagnóstico con la reciente encíclica papal sobre los desafíos del empleo y la automatización digital. Colombo rescató que este documento aporta "reflexiones superoportunas" a favor de las comunidades más postergadas del país.
Por otra parte, el titular de la CEA manifestó optimismo ante la posibilidad de una visita del Sumo Pontífice a la Argentina. Tras la confirmación del itinerario hacia Perú, consideró que ambas giras por la región están "muy unidas" y afirmó: "Estamos muy esperanzados que sea pronto".
Colombo ratificó el entusiasmo de la curia local y anticipó que los preparativos para la recepción avanzan a pesar de la falta de una fecha oficial. "Sabemos que el Papa está muy deseoso de venir y a nosotros nos gustaría recibirlo", concluyó el obispo.