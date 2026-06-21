La Iglesia advirtió por el clima social, la deshumanización y los "malos tratos" institucionales El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, reclamó mayor responsabilidad a la dirigencia política. "Hay una agresividad permanente en el modo de tratar al otro", sostuvo. Además, expresó su expectativa por una próxima visita del Papa al país. Por Agregar C5N en









Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Redes Sociales

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, alertó este domingo sobre la existencia de un clima de deshumanización en la vida pública del país y reclamó una mayor responsabilidad a los actores políticos frente a la precariedad social.

El titular de la entidad eclesiástica criticó la hostilidad en el debate actual y denunció la insensibilidad hacia las necesidades de la población. "Hay una agresividad permanente en el modo de tratar al otro", señaló Colombo en una entrevista radial, al tiempo que advirtió sobre la existencia de “malos tratos" y "ninguneos institucionales".

El obispo puso como ejemplos la realidad de los jubilados y las demoras en el sistema sanitario. "Uno se da cuenta que tenemos gente que está en una situación muy precaria", manifestó el prelado para describir la vulnerabilidad de estos sectores.

La máxima autoridad del Episcopado aclaró que sus observaciones interpelan a toda la dirigencia y no de forma exclusiva al Gobierno. "No me refiero nada más al oficialismo; a veces pueden ser las oposiciones o a veces otros actores sociales que se desentienden", puntualizó.

El representante vinculó este diagnóstico con la reciente encíclica papal sobre los desafíos del empleo y la automatización digital. Colombo rescató que este documento aporta "reflexiones superoportunas" a favor de las comunidades más postergadas del país.