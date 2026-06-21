21 de junio de 2026 Inicio
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"Trabajo desde los 18 años": el descargo de Jésica Cirio tras la difusión de los videos con miles de dólares en su casa

La modelo atribuyó los videos a "manipulaciones digitales", recordó que en 2025 abrió una causa por extorsión ante la Fiscalía y aseguró que "todos" sus ingresos se encuentran "declarados".

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Jésica Cirio está imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto a Martín Insaurralde.

Jésica Cirio está imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto a Martín Insaurralde.

Jésica Cirio atribuyó los videos que difundió La Nación a una "vulneración" no consentida de sus soportes audiovisuales y a "manipulaciones digitales". La modelo recordó que hace más de un año es "extorsionada" con ese material y que abrió una causa judicial. Además, la presentadora aseguró que tiene "todos" sus ingresos "declarados".

Martín Insaurralde y Jésica Cirio están investigados por enriquecimiento ilícito.
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Difundieron videos en los que Jesica Cirio se muestra con miles de dólares en armarios de su casa

"Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas", afirmó Cirio en un comunicado publicado en Instagram y concluyó: "Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia".

En los videos se observa cómo ella misma recorre cajones con miles de dólares ordenados en bolsas transparentes dentro de un vestidor con ropa masculina. El material atribuido a 2023 y situado en una vivienda de Fincas de San Vicente, fue incorporado a la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que también alcanza a Martín Insaurralde.

El comunicado de prensa de Jésica Cirio tras la difusión de los videos donde aparece junto a miles de dólares.

El comunicado de prensa de Jésica Cirio tras la difusión de los videos donde aparece junto a miles de dólares.

El estudio que la defiende también consideró que "perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada".

"Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge u$s250.000, por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos", señalaron sus representantes legales en un comunicado.

Los allanamientos a Jésica Cirio y a Elías Piccirillo tras la difusión de los video

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó un allanamiento a un departamento de Cirio en Palermo y otro al domicilio de Banfield donde cumple prisión domiciliaria la expareja de la modelo, Elías Piccirillo. Los procedimientos se desplegaron este domingo a pedido del fiscal Sergio Mola, a cargo de la investigación.

Armella ordenó incautar celulares, notebooks y tarjetas de memoria, pero según indicaron fuentes judiciales a Infobae, no se encontró ningún dispositivo de interés para la causa.

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