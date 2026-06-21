21 de junio de 2026 Inicio
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Difundieron videos en los que Jesica Cirio se muestra con miles de dólares en armarios de su casa

El material, atribuido a 2023 y situado en una vivienda de Fincas de San Vicente, fue incorporado a la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado que también alcanza a Martín Insaurralde. Cirio aseguró que son "manipulaciones digitales".

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Martín Insaurralde y Jésica Cirio están investigados por enriquecimiento ilícito.

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Jésica Cirio se filmó junto a miles de dólares en bolsas de plástico y La Nación publicó las imágenes, que se suman a la causa judicial en su contra y contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. "Todo el cajón y el otro", mostraba la modelo en un vestidor con ropa masculina.

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Cirio denunció "manipulaciones digitales" tras la publicación del medio de comunicación y aseguró que intentaron extorsionarla y por eso acudió a la Justicia. "En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes", sostuvo la expareja de Elías Piccirillo en un comunicado.

En relación a la obtención de los videos, la modelo apuntó a "maniobras ilícitas" y afirmó que se produjo una "vulneración" sin su consentimiento a sus soportes audiovisuales. "Las imágenes estaban en el celular, más allá de que puedan ser editadas o no, son reales. Se escucha la voz de Jésica Cirio", afirmó Rosario Ayerdi este domingo en C5N.

"La Justicia está allanando dos domicilios para conocer verdaderamente si esta era la casa que compartía con Martín Insaurralde", detalló Ayerdi en el programa La voz de la calle y agregó: "Los videos serían de 2023, cuando se empieza a conocer la ruptura con Martín Insaurralde, ¿por qué se hicieron estos videos? ¿Para extorsionar a Insaurralde, para guardarse pruebas para un futuro divorcio?".

La periodista señaló que los próximos pasos son determinar la cantidad de dinero que aparece en los videos y corroborar si efectivamente "todo el dinero está debidamente avalado por ARCA", como dijo la modelo en su comunicado.

En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la inhibición general de bienes de Insaurralde, de Sofía Clerici y de Cirio en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014, se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

Qué dijeron los abogados de Jésica Cirio sobre los videos

"Perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada. Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge u$s250.000, por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos", explicaron en un comunicado de prensa.

El estudio de abogados detalló que a Cirio le hicieron referencia a esos videos en una reunión para extorsionarla y por eso radicó una denuncia en la Fiscalía "hace un año y medio". "Además, hay un acta en una escribanía para darle fecha cierta al momento en la que viene sufriendo este tipo de conductas", aseguraron.

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