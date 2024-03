"Milei recurrió a datos de dudosa procedencia y fake news"

Gustavo Córdoba, analista político, aseveró que el Presidente expuso datos en la Asamblea Legislativa provenientes de fuentes poco claras. "Las conclusiones no pueden ser válidas partiendo desde ese punto", opinó.

El experto, si bien reconoció que se trató del "discurso más importante del año" criticó las fuentes que usó el Presidente para exponer los datos que mencionó durante su alocución. En ese sentido, opinó en diálogo con C5N que "las conclusiones no pueden ser válidas desde ese punto".

En ese sentido, manifestó que durante el discurso presidencial "hubo mucha pirotecnia verbal" y que la propuesta del pacto tiene que ver con una maniobra para ganar tiempo: "Hay que esperar, para mayo falta muchísimo".

En diálogo con Adrián Salonia en Bien de Sábado, se refirió al Pacto de mayo con el que el jefe de Estado busca convocar a los gobernadores y comentó: "Quiere lograr que le voten todo sin que intervenga el Congreso. Pero no tiene mayoría en el congreso, en todo caso necesita reformar la Constitución y para eso también necesita del Congreso".

Congreso

"Tocó un 30% de votos en diputados, 7% senadores y puede ser que sume su alianza con PRO y Juntos por el Cambio, pero no tiene mayoría", puntualizó Córdoba en cuanto a las posibilidades que tiene Milei en el Congreso.

"Los números que necesita requieren de una actitud más convencida, de darles plata a los gobernadores a cambio de que le voten el DNU y la Ley Bases. Si la democracia se reduce a esa cuestión tenemos un problema muy grande", concluyó.

Javier Milei volvió a cargar contra la dirigencia política: "Muchos de ustedes son ricos"

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias el presidente Javier Milei volvió a atacar a la dirigencia política a la que trató de "corrupta". "Seis de cada 10 argentinos son pobres mientras mucho de ustedes, los políticos, son ricos", expresó.

El Presidente comenzó su exposición compartiendo su interpretación de la situación social y económica del país que recibió cuando asumió su cargo. En ese sentido Milei sostuvo que se encontró con un "desastre económico" por una "orgia del gasto público con emisión descontrolada" que tuvo como consecuencia "la peor herencia que ningún gobierno de la historia argentina haya recibido jamás".

Luego siguió con sus ataques a los dirigentes políticos al sostener que algunos "suman con dificultad salvo cuando se trata de la propia". "Por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán"

Acto seguido, aseguró que el fracaso económico de las últimas gestiones llevó al 60% de los argentinos a la pobreza y lanzó un ataque contra una de las consignas del peronismo: "La tan mentada frase de´combatiendo al capital´ atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y como consecuencia de ello los salarios reales", indicó.

A continuación sostuvo que el populismo "ha hecho que el salario promedio sea de 300 dólares" mientras que, afirmó, en la década del 90 "había llegado a los 1800 dólares". "El populismo nos quitó el 90% de los ingresos llevando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres", puntualizó.

"Esto es un dato desgarrador que habla de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el modelo del Estado presente. De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos las ideas de la libertad a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos", manifestó mirando a los presentes en el recinto.

Más adelante dijo que "el Estado es una asociación criminal" diseñada "para que detrás de cada trámite haya una coima para el político de turno" y sostuvo que recibió "un Estado que hace todo y todo lo hace mal".