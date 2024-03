Milei, sobre el aumento para los legisladores: "Que no me vengan con que no les alcanza"

Sin embargo, siempre según la explicación de Javier Milei, "dada la situación del país, le dije a Martin que saque esa cláusula y que avance en algo que quede desligado y que los políticos voten, a ver que quieren hacer con las dietas y que queden expuestos ante la sociedad".

Consultado por el periodista acerca de sus propios ingresos, el Presidente dijo que tiene que cobrar el sueldo entero ya que no puede tener un ingreso alternativo. "Pero no estoy de acuerdo con que se aumenten el sueldo, entiendo que tienen necesidades pero el sesenta por ciento de la población la está paando peor, que no me vengan con que no les alcanza".

Milei pronosticó que la inflación de febrero "va a estar en 15%"

El presidente Milei pronosticó que la inflación de febrero "va a estar en 15%" en una reunión con productores agropecuarios en la ExpoAgro 2024, la nueva edición de la tradicional muestra agroindustrial, que comenzó este martes 5 de marzo en el predio ferial y autódromo de la localidad bonaerense de San Nicolás.

"Cuando en diciembre dio 25% fue un éxito, porque los precios se retrajeron a la segunda semana. Este mes parece que la inflación va a estar en 15%”, afirmó.

El evento concentra las últimas tendencias sobre maquinaria agrícola, insumos, servicios y ganadería y se desarrollará hasta el viernes 8. Allí, compradores, vendedores, entidades financieras y rondas de negocios compartirán experiencias y podrán iniciar negocios, capacitarse y obtener conocimientos.

La edición de este año tendrá más de 600 expositores de maquinaria, insumos, servicios y bancos, que incluyen 130 nuevas empresas. Además, el predio cuenta con 8.000 metros cuadrados más de espacios comerciales en relación a 2023.