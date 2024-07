Mila Zurbriggen, ex militante libertaria: "La palabra para definir a La Libertad Avanza es 'secta'"

"Es un frente inestable, que no tiene capacidad de gobernar , sobre todo en la cuestión del trabajo en equipo y de lidiar con las diferencias. Milei es una persona que no sabe sobrellevar la crítica , y yo creo que cuando tenés un gobierno o un partido político, necesitás un grupo de personas que te digan las cosas para no perderte vos, p ara saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. En el caso de Javier, creo que nunca tuvo esa capacidad. Siempre fue un frente autoritario donde no había lugar para una opinión contraria ", señaló la expresidenta de la juventud de la Libertad Avanza.

Zurbriggen advirtió que en La Libertad Avanza hay una sola persona que dirige todo: Karina Milei. "Todo el mundo responde a ella. No hay una jerarquía, no hay una delegación de actividades. Ellos dicen 'vamos para allá' y al que no le gusta se tiene que correr a un costado. Esas no son maneras de manejar ni siquiera un consorcio", ejemplificó.

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, la exmilitante libertaria explicó que, cuando decidió romper con el espacio, buscó "advertir sobre el nivel de violencia y sectarismo que tienen".

"La palabra para definir a este frente político es 'secta'. Un culto al líder en el cual si vos pensás o tenés algo en contra de él, te echan, te persiguen el resto de las personas del espacio", afirmó.

Zurbriggen reveló incluso que en el momento en que dio a conocer estas prácticas a los medios, sufrió amenazas por parte de la hoy diputada Lilia Lemoine y tuvo que estar con custodia.

"Lo mío fue un poco más allá. Tuvieron el atrevimiento de amenazarme de muerte. Estuve con custodia. A la salida de un canal me esperaron, justamente la diputada Lilia Lemoine con un grupo de libertarios, no sé para qué, qué me querían hacer. Ese es el nivel de violencia o sectarismo", concluyó.