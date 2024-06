Miguel Ángel Pichetto: "Estamos intentando cerrar una anomalía desde el punto de vista institucional"

"Nunca he visto el comportamiento de un Senado que no se ocupa la representación de las provincias que representa", dijo al respecto.

Sobre el contenido de la Ley Bases, Pichetto apoyó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones "en un país con serios problemas de credibilidad".

En cuanto al paquete fiscal, respaldó la insistencia en reponer el impuesto a las Ganancias, del cual dijo que "nunca debió haber sido derogado", y recordó que el presidente Javier Milei "tuvo algo que ver" al votar a favor de la eliminación de la cuarta categoría el año pasado.

Pichetto protagonizó un hilarante momento cuando le pidió silencio al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien aparentemente estaba distraído.

"A ver si deja de hablar, me molesta eso", soltó con sorna el diputado rionegrino que representa a la provincia de Buenos Aires, mientras hacía gestos con las manos.

"Usted pide silencio, pero me interrumpe, no me da bola", agregó Pichetto, en medio de risas de sus pares. Menem celebró la humorada y le pidió disculpas al histórico dirigente peronista, quien retomó su discurso.