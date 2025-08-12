Miguel Ángel Pichetto criticó la cadena nacional de Javier Milei: "Fue un escenario de amenaza o choque con el Congreso" El jefe del bloque de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados cuestionó al jefe de Estado por su último mensaje presidencial. "Vamos a ver si después de las elecciones el Gobierno se tranquiliza", advirtió. Por







Miguel Ángel Pichetto cuestionó a Javier Milei.

El jefe del bloque de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó la cadena nacional que encabezó el presidente Javier Milei el viernes y la definió como "un escenario de amenaza o de choque con el Congreso".

En diálogo con Radio Rivadavia, Pichetto cargó contra el último mensaje presidencial del líder libertario, en el que defendió los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad. "Lo que vi en la cadena nacional es más un escenario de amenaza o de choque con el Congreso. Me parece que ese camino es equivocado", advirtió.

Miguel Ángel Pichetto - El jefe del bloque de Encuentro Federal en la Cámara baja, Miguel Ángel Pichetto. NA/Daniel Vides En tal sentido, pidió que la administración de La Libertad Avanza se muestre dispuesta al consenso: "Vamos a ver si después de las elecciones el Gobierno se tranquiliza y abre un camino inteligente, de diálogo, de esquemas razonables, donde el componente de la discrecionalidad no sea el factor único que rige las relaciones con el Congreso".

En tanto, cuestionó el proyecto de ley que enviará el jefe de Estado para penalizar los presupuestos que incurran en déficit fiscal. "Me pareció que tuvo un tono de amenaza. No lo vi positivo. Entiendo que el Presidente también está en campaña electoral, pero me parece que en este escenario hay también algunas decisiones que son erróneas o equivocadas", enfatizó el jefe del bloque de Encuentro Federal en la Cámara baja.

Miguel Ángel Pichetto rechazó los exabruptos de Javier Milei Por otro lado, Pichetto criticó los modos de expresarse del mandatario: "Parecería que el Presidente va a dejar de insultar. Esto en la Argentina es una buena noticia. Parece razonable. Eso degrada la comunicación".

"Tenés que armar y construir a través del diálogo con los que piensan distinto acuerdos y consensos. ¿Vos querés aumentar el número de la Corte a 7? Bueno, tenés que sentarte con la oposición", marcó en esta línea. También cargó contra la disolución de Vialidad Nacional, que dispuso el Gobierno y alertó que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanzó con iniciativas que no habían sido acordadas: "Por ejemplo, el Inti, el Inta o el Banco Genético no estaba dentro de los organismos que podían ser disueltos o modificados".