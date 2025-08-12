12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

La reunión bilateral será el jueves 21 de agosto en Casa Rosada. Se trata del tercer encuentro entre ambos, y de la segunda visita del mandatario ecuatoriano a la Argentina.

Por
En junio de 2024

En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

El presidente Javier Milei recibirá a su par de Ecuador, Daniel Noboa, en una reunión bilateral en Casa Rosada programada para el jueves 21 del corriente. Se trata del cuarto encuentro entre ambos, y de la segunda visita del ecuatoriano a la Argentina.

Javier Milei hablará en La Plata. 
Te puede interesar:

Milei arranca la campaña en la Provincia: los detalles del primer acto que prepara LLA en La Plata

Ambos mandatarios se cruzaron el pasado 20 de enero en la asunción del norteamericano Donald Trump, quien los invitó junto al salvadoreño Nayib Bukele en calidad de únicos presidentes latinoamericanos. Casualmente, también coincidieron en junio de 2024 en la ceremonia de investidura del mandatario centroamericano.

El economista libertario ya había recibido a Noboa en el marco de su asunción presidencial en diciembre de 2023. En aquel momento, el ecuatoriano estuvo presente tanto en la ceremonia adentro del Congreso como en el discurso pronunciado afuera.

Cuando Daniel Noboa criticó duramente a Javier Milei: "No ha logrado nada desde que asumió"

En junio de 2024, Daniel Noboa, se sumó a los dirigentes internacionales que cuestionaron a Javier Milei. "No ha logrado nada desde que asumió la presidencia", aseguró, entre varias críticas al libertario.

El ecuatoriano, quien llegó al poder en octubre de 2023 para completar el mandato trunco de Guillermo Lasso y luego fue reelecto en abril de 2025, fue entrevistado por la revista norteamericana The New Yorker, donde se refirió a varios líderes tanto de América Latina como del mundo.

"No sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia", aseguró el mandatario ecuatoriano sobre su homólogo argentino. "Se lo ve engreído, lo que es muy argentino, por cierto", añadió.

Noboa también tuvo palabras negativas hacia el salvadoreño Nayib Bukele, a quien considera una persona arrogante que "solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia"; hacia el mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien definió como un "snob de izquierda"; y hacia el presidente chileno, Gabriel Boric, de quien expresó que "parece todo correcto", pero "lamento que esté encorsetado por sus socios de extrema izquierda".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se conocieron los primeros candidatos del peronismo para enfrentar al gobierno de Javier Milei en octubre

Se conocieron los primeros candidatos del peronismo para enfrentar al gobierno de Javier Milei en octubre

play

Leandro Santoro: "El gobierno de Javier Milei es antiindustrial y antiproducción"

Axel Kicillof advirtió que Javier Milei busca profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos

Kicillof advirtió que Milei "busca profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos"

Ian Moche le respondió a Javier Milei: La agresión fue fea para toda la familia

Ian Moche le respondió a Javier Milei: "La agresión fue fea para toda la familia"

Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal

Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal

Javier Milei recibió la distinción en la Casa Rosada.

Javier Milei fue distinguido como "Economista del Año 2025" por una entidad brasileña

Rating Cero

“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.
play

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.
play

Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

Zac Efron siempre negó cambios estéticos y atribuyó su nueva fisonomía al crecimiento de sus músculos maseteros.

La impresionante transformación de Zac Efron: así fue su antes y después

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

últimas noticias

Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Hace 14 minutos
La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

Hace 23 minutos
En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 32 minutos
“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Hace 38 minutos
La azafata intentó llevar los objetos en su valija de cuando salía de Buenos Aires a Miami.

Una azafata fue detenida por contrabando de relojes, celulares y joyas valuadas en más de $50 millones

Hace 40 minutos