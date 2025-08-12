Javier Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa La reunión bilateral será el jueves 21 de agosto en Casa Rosada. Se trata del tercer encuentro entre ambos, y de la segunda visita del mandatario ecuatoriano a la Argentina. Por







El presidente Javier Milei recibirá a su par de Ecuador, Daniel Noboa, en una reunión bilateral en Casa Rosada programada para el jueves 21 del corriente. Se trata del cuarto encuentro entre ambos, y de la segunda visita del ecuatoriano a la Argentina.

Ambos mandatarios se cruzaron el pasado 20 de enero en la asunción del norteamericano Donald Trump, quien los invitó junto al salvadoreño Nayib Bukele en calidad de únicos presidentes latinoamericanos. Casualmente, también coincidieron en junio de 2024 en la ceremonia de investidura del mandatario centroamericano.

El economista libertario ya había recibido a Noboa en el marco de su asunción presidencial en diciembre de 2023. En aquel momento, el ecuatoriano estuvo presente tanto en la ceremonia adentro del Congreso como en el discurso pronunciado afuera.

Cuando Daniel Noboa criticó duramente a Javier Milei: "No ha logrado nada desde que asumió" En junio de 2024, Daniel Noboa, se sumó a los dirigentes internacionales que cuestionaron a Javier Milei. "No ha logrado nada desde que asumió la presidencia", aseguró, entre varias críticas al libertario.

El ecuatoriano, quien llegó al poder en octubre de 2023 para completar el mandato trunco de Guillermo Lasso y luego fue reelecto en abril de 2025, fue entrevistado por la revista norteamericana The New Yorker, donde se refirió a varios líderes tanto de América Latina como del mundo.

"No sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia", aseguró el mandatario ecuatoriano sobre su homólogo argentino. "Se lo ve engreído, lo que es muy argentino, por cierto", añadió. Noboa también tuvo palabras negativas hacia el salvadoreño Nayib Bukele, a quien considera una persona arrogante que "solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia"; hacia el mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien definió como un "snob de izquierda"; y hacia el presidente chileno, Gabriel Boric, de quien expresó que "parece todo correcto", pero "lamento que esté encorsetado por sus socios de extrema izquierda".