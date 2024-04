Migel Angel Pichetto advirtió al Gobierno en la previa del debate del lunes: "Lo que sirve para ganar no sirve para gobernar"

"No entramos en este debate con el derecho colectivo y las organizaciones sindicales. Creo que es una segunda parte, que hay que hacerla también con ellos como ejes de la discusión", agregó en tal sentido.

En tanto, marcó la importancia de considerar las visiones de las obras sociales y los gremios: "No se puede discutir derecho colectivo, organizaciones sindicales y cuotas sociales sin la participación de los propios sindicatos u obras sociales, que hacen un aporte muy importante en materia de salud a sectores de la población asalariada".

Por otro lado, destacó las negociaciones de la administración de La Libertad Avanza para lograr emitir dictamen de mayoría y que el proyecto vuelva a debatirse en el recinto. "Rescato mucho la tarea que se ha hecho, que no ha sido patrimonio de mi bloque, sino del conjunto de los bloques. Y, fundamentalmente, también que el Gobierno entendió que una reforma profunda, laboral, debe hacerse en el ámbito específico", afirmó.

Respecto de la actitud del Presidente Javier Milei, Milei dejó un consejo: “Para construir la unidad nacional hay que bajar los decibeles desde el Poder Ejecutivo”, señaló Pichetto, y agregó: “Si no estás de acuerdo con algo sos una casta que no sirve. Yo entiendo el juego, pero“Para construir la unidad nacional hay que bajar los decibeles desde el Poder Ejecutivo”, señaló Pichetto este domingo. “Si no estás de acuerdo con algo sos una casta que no sirve. Yo entiendo el juego, pero lo que sirve para ganar no sirve para gobernar”, remarcó el diputado nacional, en referencia a la estrategia del Presidente.”, remarcó el diputado nacional, en referencia a la estrategia del Presidente.

Ley Ómnibus: el Gobierno espera que la oposición plantee agregar puntos en la reforma laboral

El ministro del Interior Guillermo Francos es optimista tras lograr dictamen para el tratamiento de la Ley Ómnibus, aunque advirtió que probablemente se agreguen temas en lo laboral por aporte de la oposición.

“Calculo que serán 140 a favor. En particular, hay algunos temas que vamos a tener votos negativos que haya diferencia pero no habrá problemas para aprobarlo”, comentó.

El titular de la cartera de Interior manifestó que “seguro haya temas que intenten agregarse en lo laboral, la Unión Cívica Radical hizo una serie de planteos. Ahí habrá intento o propuesta de incorporar algo y veremos cómo se debate”.

Francos analizó el recorrido de la ley y es optimista para su sanción: “Varios puntos que se tratan el despacho estaban en el DNU, ahora se le da sanción definitiva si se aprueba la ley. No quiero sonar exitista porque estamos en esta primera etapa, pero es un paso importante”.

Luego de pasar Diputados, deberá ir a la Cámara Alta, para ver si allí finalmente se logra la sanción efectiva de la ley. “No veo complicado al senado porque las provincias apoyan esta ley, muchas provincias apoyan porque hacen a la desregulación que permiten explotar sus propios recursos naturales”, puntualizó en diálogo con Radio Mitre.

“Hay muchas normas que hacen al interés de las provincias, como Ganancias y blanqueo, lo que implican recursos coparticipables que acercarán fondos a las provincias que están con dificultades presupuestarias”. De hecho, fue Francos quien puso el cuerpo a la gira por el país para negociar con las provincias, por lo que al respecto manifestó: “Hablé con varios gobernadores y me dijeron que van a acompañar”.