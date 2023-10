Michel: "El FMI tensionó y apostó a que el Gobierno le vaya mal"

El director de la Aduana, Guillermo Míchel , manifestó en C5N que el Fondo Monetario Internacional (FMI) generó tensión , durante la negociación para reformular el programa , para que el Gobierno tuviera malos resultados y no pudiera salir adelante.

Durante la entrevista en el programa Brotes Verdes, el funcionario aclaró que el FMI no sólo determinó la devaluación del 22% del peso argentino, sino que lo obligó a buscar financiamiento: "No solo impuso la devaluación, sino que provocó que Massa vaya a buscar prestamistas como Qatar, China y organismos internacionales de crédito apostando a que no lo iba a conseguir".

Argentina afrontará cuatro vencimientos en los próximos 30 días por 3.437 millones de dólares. En diálogo con Alejandro Bercovich, Míchel aclaró la situación para el futuro: "Están los DEG para pagar, pero cuando Massa sea presidente, con la fortaleza política que va a tener, se va sentar a acordar con el Fondo un esquema distinto y se pagará con los ingresos que va teniendo el Gobierno, que tiene que estar atado al nivel de exportaciones".