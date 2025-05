Maximiliano Pullaro en AmCham: "Nación le debe mucho a Santa Fe y está muy difícil ponerse de acuerdo"

"Tenemos que seguir fortaleciendo a la obra pública porque eso derrama muchísimo fundamentalmente de manera homogénea en Santa Fe. Enviamos un proyecto de ley a la Legislatura de la provincia para que nos autorice a tomar endeudamiento por u$s1.000 millones. Si eso se da, vamos a ir a buscar financiamiento fundamentalmente a bancos o a fondos que en varias oportunidades hicieron negocios con la provincia", enfatizó en esta línea.

Pullaro acto día e la bandera con Milei 2.jpg Maximiliano Pullaro y Javier Milei.

En tanto, expuso cuál es el vínculo de Santa Fe con el Gobierno: "La relación es buena. Nación le debe mucho a Santa Fe y está muy difícil ponerse de acuerdo en cómo se va abordará eso. La deuda de la caja de jubilaciones proviene de impuestos coparticipables que cedió Santa Fe para sostener en la ANSES y se tenía que sostener una parte del déficit fiscal que tenían las cajas de jubilaciones provinciales".

En este marco, Pullaro hizo alusión al flujo de efectivo. "El flujo de fondos sí lo saldaba el kirchnerismo, tal vez no lo que nosotros entendíamos que tenía que saldar pero sí saldaba el flujo de fondo. Este Gobierno tampoco nos está saldando lo que se debe mes a mes", expresó.

"Estamos debatiendo el tema en la Corte Suprema y esperamos que rápidamente podamos tener una resolución de este conflicto pero no vamos a ceder un sólo centavo. Nosotros solamente vamos a aceptar lo que nos corresponde o lo que entienda la Justicia a través de los peritos qué es lo que nos corresponde", aseveró el gobernador de Santa Fe acerca de la judicialización del conflicto.

Maximiliano Pullaro: "Seguimos sosteniendo la baja de impuestos en Santa Fe"

Por otro lado, Pullaro sostuvo su posición sobre la disminución de los tributos: "Seguimos sosteniendo la baja de impuestos en Santa Fe y esperamos que esto pueda ser saldado. No tenemos inconvenientes con el Súper IVA, saldríamos ganando con la fuerza productiva pero vivimos en un país, no sólo hay que mirar lo que le conviene a Santa Fe".

En tal sentido, celebró la extensión de la rebaja de retenciones para la cosecha fina, aunque advirtió: "La extensión de la baja de retenciones es una buena noticia y de hecho lo habíamos pedido el jueves, que cené con la Mesa de Enlace. Bregamos y apostamos a que baje, no que se sostenga lo que fue una baja transitoria que se llevó adelante en enero fundamentalmente para lograr la liquidación del campo".

Maximiliano Pullaro analizó la derrota del PRO en CABA: "El debate se nacionalizó"

Por otra parte, Pullaro marcó cómo se debe visualizar la derrota del PRO en las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires: "Es complejo analizarlo como una derrota local porque el debate se nacionalizó. Si no se lo mira de ese lugar, nos vamos a equivocar. No se discutió la gestión en particular, sino fundamentalmente quién le ponía un freno al kirchnerismo o quién estaba enfrente. Se puede ver ganadores y perdedores pero claramente no hubo un impacto sobre la gestión porque no fue el debate de los últimos días".

Por último, se refirió a los comicios legislativas nacionales, que se desarrollarán en octubre. "La Argentina es muy cambiante y la política es dinámica. Sabemos con quiénes no coincidimos, con el kirchnerismo tenemos muchas diferencias. El PRO está acompañando junto a nosotros y de hecho fui candidato y la segunda candidata era una mujer del PRO", expresó.