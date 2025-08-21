El Gobierno celebró el balance positivo de Aerolíneas Argentinas: "Esto sucede cuando se administra sin kirchnerismo" El vocero presidencial Manuel Adorni destacó que "esto no ocurría desde el año 2008" e indicó que la ganancia fue de 271.000 millones de pesos. Por







Aerolíneas Argentinas. Redes Sociales

El Gobierno celebró este jueves el primer balance anual con ganancias por más de $200 mil millones que obtuvo Aerolíneas Argentinas en 17 años. "Esto sucede cuando se administra sin kirchnerismo", publicó el vocero presidencial Manuel Adorni al dar a conocer la noticia en su cuenta de X.

"Aerolíneas Argentinas cerró su primer balance anual con ganancias. Esto no ocurría desde el año 2008. La misma ha sido de 271.000 millones de pesos", informó el portavoz sin precisar mayores detalles.

Aereolineas El balance positivo anual de la empresa aérea estatal se hizo publico luego de que la asamblea de accionistas apruebe las cuentas correspondientes al año 2024 y establezca una ganancia contable de $271.000 millones.

Por su parte, en lo que respecta a las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT por su sigla en inglés), las mismas arrojaron un saldo en verde de 56,6 millones de dólares, dato el cual, según Aerolíneas Argentinas, pudo lograrse sin aportes del Tesoro Nacional.

En esta misma línea, este jueves también se aprobó el presupuesto 2025 de Aerolíneas Argentinas que proyecta un superávit financiero de $ 35.000 millones.