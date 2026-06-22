Congreso: confirmaron para este miércoles la sesión en Diputados para debatir el "Súper RIGI"

El oficialismo buscará avanzar este miércoles con un nuevo régimen de incentivos orientado a proyectos tecnológicos e industriales de gran escala.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles con un temario que incluye el tratamiento del denominado "Súper RIGI" , la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei para fomentar el desembarco de inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos.

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El proyecto propone crear un régimen específico que complemente al actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque con un enfoque más acotado: estará dirigido exclusivamente a actividades que aún no cuentan con desarrollo comercial en el país o que se encuentran en etapas iniciales de experimentación.

La intención del Ejecutivo es posicionar a la Argentina como un polo atractivo para industrias de alto valor agregado, entre ellas la inteligencia artificial, la producción de semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital, la fabricación de baterías de litio, el hidrógeno de bajas emisiones, los pequeños reactores nucleares, los vehículos eléctricos, la petroquímica de nueva generación y la tecnología aeroespacial.

A diferencia del esquema vigente , el nuevo régimen no alcanzará a proyectos de ampliación o modernización de emprendimientos ya existentes. Tampoco permitirá el traspaso automático de iniciativas que hayan solicitado su ingreso al RIGI tradicional.

Entre los incentivos previstos se destaca una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% , la posibilidad de amortizar inversiones de manera acelerada, exenciones en derechos de importación y exportación para bienes vinculados a los proyectos y un esquema de estabilidad fiscal y regulatoria por tres décadas.

Además, la propuesta contempla un acceso más flexible al mercado cambiario y mecanismos específicos para la resolución de controversias, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los inversores.

Para acceder a los beneficios, las empresas deberán comprometer desembolsos mínimos de u$s1.000 millones y constituir un vehículo de proyecto exclusivo. Según argumenta el Gobierno, este tipo de iniciativas requiere reglas claras y de largo plazo para competir con otros países en la captación de capital destinado a industrias emergentes.

El texto también establece que las provincias y los municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los emprendimientos radicados en sus jurisdicciones puedan acceder a las ventajas previstas.