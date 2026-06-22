22 de junio de 2026 Inicio
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La Justicia intimó a Jésica Cirio a que entregue su celular en 24 horas para ser peritado

De no hacerlo, Gendarmería podrá quitárselo en la vía pública. El objetivo del juez es determinar si los videos de la modelo junto a miles de dólares existen también en su dispositivo.

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Jésica Cirio

Jésica Cirio, modelo y presentadora de televisión.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, intimó a Jésica Cirio a entregar su celular en un plazo de 24 horas para peritarlo con el objetivo de corroborar la existencia de los videos originales que publicó La Nación. También instruyó a Gendarmería a secuestrarle el teléfono si la modelo no cumple con la intimación.

Jésica Cirio está imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto a Martín Insaurralde.
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Con el peritaje se buscará autenticar el contenido digital, verificar su integridad y precisar las circunstancias en las que fue grabado. La defensa de Cirio aseguró que pondrá el celular a disposición de la Justicia en las próximas horas. En un comunicado, la presentadora había explicado que la venían "extorsionando" con esos videos hace más de un año.

Tanto la modelo como el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero desde 2023. El fiscal federal Sergio Mola impulsa las medidas de prueba en ese expediente que investiga el entorno del exjefe comunal, quien todavía no fue citado a prestar declaración en la causa.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio están investigados por enriquecimiento ilícito.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio están investigados por enriquecimiento ilícito.

Qué encontraron en los allanamientos a Jésica Cirio y Elías Piccirillo

Por pedido de Armella y Mola se allanaron un departamento de Cirio en Palermo y un domicilio en Banfield donde cumple prisión domiciliaria la expareja de la modelo, Elías Piccirillo. Este domingo se secuestraron u$s19.000 dólares, armas de fuego a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la presentadora, y el teléfono de Piccirillo, pero no tenía el material buscado.

Sin embargo, no pudieron dar con Cirio en su casa y, por lo tanto, tampoco pudieron secuestrar y peritar su celular, así que el juez ordenó su citación personal este lunes.

Qué había dicho Jésica Cirio sobre los videos filtrados

La modelo atribuyó los videos a una "vulneración" no consentida de sus soportes audiovisuales y a "manipulaciones digitales". La modelo recordó que hace más de un año es "extorsionada" con ese material y que abrió una causa judicial. Además, la presentadora aseguró que tiene "todos" sus ingresos "declarados".

"Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas", afirmó Cirio en un comunicado publicado en Instagram y concluyó: "Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia".

En los videos se observa cómo ella misma recorre cajones con miles de dólares ordenados en bolsas transparentes dentro de un vestidor con ropa masculina. El material atribuido a 2023 y situado en una vivienda de Fincas de San Vicente, fue incorporado a la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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