Mauricio Macri confirmó que el PRO evalúa armar frentes en distintas provincias con La Libertad Avanza de cara a 2025

“Un presupuesto equilibrado no se toca”, enfatizó Macri.

“Si vos generás confianza, respeto, es posible que eso termine en que hagamos frentes en distintas provincias, de distintas maneras, porque nuestros diputados son los que han defendido la Ley Bases, nuestros diputados son los que han defendido los vetos que han sido duros y han tenido un costo”, explicó en un primer momento Macri.

Milei y Macri se reunieron en Olivos

Para luego aclarar que “nosotros no queremos cogobernar, hay un solo Presidente y él tiene liderazgo, tiene convicción”. En el mismo sentido, el expresidente subrayó que el PRO acepta “ayudar para hacer lo correcto”. “Lo correcto hoy es acompañar nuestras ideas de cambio profundo de la sociedad”, agregó.

El expresidente analizó el nombramiento de la empresaria María Tettamanti en la secretaría de Energía de la Nación como un “primer gesto de confianza de La Libertad Avanza” y en el sentido remarcó que el PRO “puede agregar valor” a la gestión libertaria.

“Primero, lo que me pasa es que no soy por naturaleza opositor, ni tampoco lo es el PRO. Me siento un constructor frente a ideas con las que estoy de acuerdo y frente a un rumbo de cambio que había emprendido entre 2015 y 2019 sin mandato. Hoy, que estas ideas estén en la cancha y con un mandato de la gente como nunca antes es fundamental para ayudar a hacer lo correcto”, concluyó Macri al analizar el rol del partido que preside en el nuevo escenario político.

La curiosa reflexión de Mauricio Macri sobre Javier Milei: "La gente lo votó sabiendo que tenía una psicología especial"

El expresidente Mauricio Macri, quien elogió en reiteradas oportunidades al mandatario Javier Milei pero también expuso sus cuestionamientos, afirmó que "la gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial".

Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Macri se refirió al temperamento de Milei: "Él da a veces batallas que no debería dar, pero la gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta, votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación y él no está haciendo algo distinto de lo que propuso".

En tal sentido, recordó las promesas electorales del jefe de Estado, durante la campaña política de 2023. "No fue a decir 'síganme que viene la revolución productiva'. Dijo que vino a hacer algo y lo está haciendo. Plantea las cosas en forma áspera pero para mí la autenticidad lo vale", marcó.