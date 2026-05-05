El Ministerio de Seguridad denunció a Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal contra Manuel Adorni

El Ministerio de Seguridad formalizó este martes la denuncia contra el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación lleva la firma del Subsecretario Legal, Diego Goldman, y la Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio.
La causa recayó sobre el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8, quien será el que investigará a legislador, quien, en la presentación de informe de gestión del funcionario libertario, había brindado detalles de movimientos de su esposa Bettina Angeletti y el uso de la custodia.
Denuncia Ministerio de Seguridad Nacional
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