5 de mayo de 2026 Inicio
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El Ministerio de Seguridad denunció a Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal contra Manuel Adorni

La presentación fue formalizada este martes con la firma del Subsecretario Legal, Diego Goldman, y la Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi será quien investigará al diputado, quien, en la presentación de informe de gestión del jefe de Gabinete, había brindado detalles de movimientos de Bettina Angeletti y el uso de custodia.

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Rodolfo Tailhade fue denunciado por el Ministerio de Seguridad. 

Rodolfo Tailhade fue denunciado por el Ministerio de Seguridad. 

El Ministerio de Seguridad formalizó este martes la denuncia contra el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación lleva la firma del Subsecretario Legal, Diego Goldman, y la Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio.

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La causa recayó sobre el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8, quien será el que investigará a legislador, quien, en la presentación de informe de gestión del funcionario libertario, había brindado detalles de movimientos de su esposa Bettina Angeletti y el uso de la custodia.

Denuncia Ministerio de Seguridad Nacional

Noticia en desarrollo.-

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