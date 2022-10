Massa reveló un pedido que le hizo Joaquín Sabina sobre Cristina Kirchner

Massa, sobre su futuro político y su familia: "Me pidieron no seguir en política"

"Sabina tiene una muy buena opinión de Cristina y de lo que fue su gobierno. Una vez vino a tocar a Tigre y era un momento en el que con Cristina estábamos distanciados", relató Massa en una entrevista con radio Vorterix.

"Entonces llega, había un camarín atrás del escenario, en el playón de la estación de Tigre. Íbamos a sacar unas fotos y me agarra y me dice: 'No se peleen, no se peleen'", agregó el ministro de Economía, entre risas.