Massa pidió "terminar con la mentira de la contradicción de lo público y lo privado": "Tenemos que hacerlo igual de eficiente"

El ministro compartió "una anécdota para entender cuáles son los dos modelos que están en debate de cara al 22 de octubre". "Una familia amiga viaja, tienen un accidente, llevan a uno de los miembros a una clínica para atender de urgencia. Lo primero que les piden cuando entran a la guardia es una tarjeta de crédito. La pasan, le hacen los primeros estudios, pasan a una segunda sala con un recetario de medicamentos. Se acercan a la esposa y le vuelven a pedir la tarjeta de crédito para bajar los medicamentos que tenían que ponerle por vía intravenosa. Ese es el país que proponen ellos: el que no tiene tarjeta de crédito y no puede pagar, no tiene salud. El que no tiene prepaga, no tiene salud", relató, en referencia a los libertarios.

"Nosotros sabemos que la vida no tiene precio y por eso creemos que invertir en salud, en un buen sistema, en personal médico, no médico, infraestructura, es central para cuidar la vida de los argentinos", enfatizó.

Massa Salud por la Patria 12 octubre 2023 Captura de TV: C5N

"Hace poquito se discutía el famoso plan de vacunación. Decían que era un gasto, propaganda, que cada familia tenía que decidir cómo hacerlo. Le quiero contar a cada mamá de la Argentina que hoy, tener todas las vacunas le costaría $1.300.000 al año. Que tendrían que agregar al gasto del hogar si se cambia el sistema de vacunas que tenemos establecido y lo llevan a lo que plantean ellos, que es básicamente salir de un modelo de protección para ir al individualismo del sálvese quien pueda", señaló Massa.

"Nosotros creemos en la solidaridad como valor, en el Estado y su rol equilibrador de las relaciones sociales y generador de instrumentos de políticas públicas", afirmó.

El candidato destacó la importancia de la prevención. "Es la mejor inversión que puede hacer el Estado para cuidar la salud de los argentinos", definió, y sostuvo que "fortalecer programas de médicos comunitarios, los centros de atención primaria de la salud, consolidar el programa Remediar para que los argentinos tengan medicamentos accesibles es central para el cuidado de nuestras familias".

"Cuando miramos el sistema de salud, vemos lo público, la seguridad social y lo privado. Y lo vemos, muchas veces, de manera disociada. Cuando miramos el tamaño de inversión contra PBI que tiene Argentina en salud de manera disociada y lo comparamos con otros países, nos está faltando inteligencia, integración y trabajo común para que, de alguna manera, ese servicio de salud que pretendemos garantizar, además tenga la calidad que todos pretendemos. Porque para defender lo público tenemos que hacerlo tan eficiente como lo privado para terminar con la mentira de la contradicción entre lo público y lo privado. Lo tenemos que cuidar porque es de todos", resaltó.

Massa propuso la creación de un fondo que administre todos los tratamientos y medicamentos excepcionales, financiado por las compañías de seguros, ya que, con esas prestaciones, "la tasa de uso de los seguros de vida disminuye". Además, contó que "en el tema medicamentos vamos a defender la industria argentina pero les vamos a exigir que sean sensibles a la hora de fijar precios".

Massa: "La quita del Impuesto a las Ganancias llegó para quedarse"

"Vi en la tele a un equipo económico, con un candidato a ministro, que no sé cómo es eso de ser candidato a ministro cuando se elige presidente, que puso en duda que vayan a seguir respetando la eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores si tienen la responsabilidad de gobernar. Les quiero decir con toda claridad que la eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría vino para quedarse. No van a tener ninguna chance de juntar una mayoría en el Congreso para eliminar una conquista de los trabajadores", expresó Massa.

"Me tocó ponerme al frente de una situación de tormenta difícil. Hablaban de asamblea, de helicóptero, de caída de gobierno. Un montón de situaciones agravadas por un intento de magnicidio. Condicionados por el FMI, por la peor sequía de la historia argentina, por la exigencia de devaluar nuestra moneda con impacto en la inflación, pero también con la decisión de poder sentarnos con todos los sectores y acordamos la eliminación del Impuesto a las Ganancias, que impactan de manera indirecta a 2 millones y medio de laburantes", repasó.

El ministro explicó que "tomamos la decisión de devolver el IVA para compensar el impacto que los dos meses de inflación exagerada por la devaluación iban a tener en el bolsillo de la gente y ayer logramos que no sea solo un remedio temporal sino que se transforme en un remedio permanente y ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Confío en que nuestros senadores pronto lo van a hacer ley. 16 millones de argentinos ya usaron la devolución del IVA".

"Cuando vieron que abrazamos a la gente para ir a compensar el esfuerzo que representaba el impacto inflacionario por la devaluación, empezaron a agitar el mercado de cambios. Prefiero perder la elección pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos. Ayer ya hubo seis detenidos y prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos. Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos. No voy a parar hasta verlos presos", enfatizó.

"Voy defender el ahorro de la gente, el sistema de salud, la educación pública y gratuita. Creo en la Argentina. Si me muero y tengo que volver a nacer, vuelvo a elegir la Argentina como país", concluyó Massa.