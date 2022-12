Massa firmó el acuerdo de intercambio de información financiera con EEUU: "No buscamos perseguir a nadie"

Massa lanzó el acuerdo y aclaró que no se persigue a nadie y solo se busca "justicia tributaria". Prensa Ministerio de Economía

El ministro de Economía, Sergio Massa, firmó el acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos . "No buscamos perseguir a nadie. Queremos que los que paguen impuestos en nuestro país no se vean burlados por el que encuentra mecanismos de evasión", subrayó junto a Marc Stanley, el embajador de EEUU en Argentina,

Además, Massa instó a Cecilia Moreau, presente en el acto, a "llamar a la comisión de presupuesto y a la comisión de legislación general para poner en marcha una ley que promueva la exteriorización, pero que también castigue con toda la fuerza de la ley aquellos que no blanqueen su dinero en el exterior".

"Quienes evaden impuestos, también están atacando el principio de buen orden fiscal. Nosotros nos comprometemos a cumplir con nuestras metas, pero les pedimos a los que eludieron sus obligaciones que, a partir de esta ley, se pongan al día para que el esfuerzo lo hagamos entre todos", remarcó.

"Es un día muy importante como gobierno y como país. Estamos poniendo en marcha un mecanismo, un acuerdo, que durante muchísimos años, la Argentina intentó llevar adelante en acuerdo con Estados Unidos", destacó.

Massa recordó que en 2017 la Argentina firmó un acuerdo FACTA, "pero con una particularidad; no nos sirvió para nada, porque era de intercambio persona por persona frente a requerimiento. Este año sólo tuvimos información de 68 ciudadanos con ese modelo de acuerdo. Este cambio sustantivo es sobre cómo funciona el volumen de información: es de manera automática, con trabajo de bases de datos y a partir de un mecanismo y un protocolo que la AFIP y el IRS tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencial".

"Este es un acuerdo de confianza mutua y de cooperación. Cuando decidimos negociar este acuerdo lo hicimos sobre la base de la construcción de una política de Estado. Sabemos el impacto que va a tener en el año 2023, pero también sabemos el impacto que va a tener para los 5 o 10 años, no solamente para la Argentina sino también para Estados Unidos respecto al intercambio de información de inversiones mutuas y de ciudadanos que de uno u otro país lleven adelante actividades económicas y financieras en los sistemas financieros de ambos países", detalló.

El ministro de Economía agregó que "esto hace a la transparencia fiscal. No buscamos perseguir a nadie como leí por ahí; buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos, cumple con sus obligaciones, todos los días hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión, a través de guaridas fiscales".

"Este es un acto de estricta justicia tributaria. Pretendemos que todos aquellos que son parte del sistema económico de Argentina y se ven beneficiados a partir de su actividad, su producción con utilidades en la Argentina, reinviertan, produzcan, pero también paguen sus impuestos como corresponde en la Argentina. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones frente aquellos que se escapan, eluden, y además tienen el blindaje del sistema financiero de los Estados Unidos", afirmó.

"No queremos que haya argentinos que usen el sistema financiero de los Estados Unidos como guarida fiscal para evadir sus obligaciones con el fisco argentino. No estamos yendo a buscar a los que pagan siempre; la AFIP va a ir a buscar a los que eludieron, no pagaron, para tratar de achicar la carga sobre aquellos que cumplen y pagan sus impuestos todos los días", concluyó.