Massa: "El país está más estabilizado que cuando me tocó hacerme cargo"

Massa, sobre su futuro político y su familia: "Me pidieron no seguir en política"

"El país está un poquito mejor que cuando me tocó hacerme cargo, más estabilizado, pero el panorama aún es complicado. El esfuerzo más grande es seguir estabilizando lo que tiene que ver con los dólares y bajar la inflación. Ahí tienen que estar puestos los dos focos", consideró Massa, en una entrevista distendida con el programa Paren la mano, de radio Vorterix.

"La economía se puede ordenar. Es difícil porque tenemos una situación delicada, con muchos pibes en la pobreza, gente que tiene trabajo pero no le alcanza la plata... Tenemos que dar un pasito cada día. Yo no creo en las cosas mágicas. Hay que cuidar las cuentas y mejorar el ingreso", agregó.

#ParenLaMano Completo - 21/10 | Vorterix

Massa se refirió además a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ocasionó una crisis energética en todo el mundo y que impactó incluso en Latinoamérica, a pesar de la distancia.

"A la Argentina la guerra le salió 5 mil palos (u$s5.000 millones) en el invierno, que fue más combustible que hubo que importar y que se pagó mucho más caro", explicó el titular del Palacio de Hacienda.

"La guerra nos perjudicó mucho. Generó desestabilización de la macro, perdimos reservas, en lo fiscal se nos fue el gasto, y ahora hay que acomodar. Porque, en definitiva, los países funcionan cuando gastan menos de lo que producen. Como en tu casa: si no te alcanza la guita, no gastás, y si tomás una deuda, la tenés que pagar. No es ninguna ciencia", concluyó Massa.