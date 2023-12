Masiva marcha de la CGT contra el DNU de Milei que desregula la economía

Recién durante la desconcentración, sobre Corrientes, subió la tensión entre efectivos de la Policía de la Ciudad y manifestantes. Se incrementó el vallado y la presencia de infantería en la avenida y hubo al menos dos detenidos. Paradójicamente, las fuerzas de seguridad terminaron cortando la calle y calentando un desplazamiento que se realizaba con tranquilidad.

Marcha CGT Tribunales 27 diciembre 2023 La consigna de la jornada es "Abajo el DNU". Ignacio Petunchi

La consigna de la jornada fue "Abajo el DNU" y acompañó una presentación judicial de la CGT contra el decreto, medida cautelar que, al tiempo que se desarrollaba la concentración este mediodía, fue desestimada por la Justicia. El juez laboral José Ignacio Ramonet argumentó que todavía no entró en vigencia y por ende no hay "razones graves y objetivamente impostergables" para suspenderlo.

Manifestantes del gremio de Camioneros y Judiciales, de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) entre otros, hicieron oír sus reclamos frente a Tribunales. Varios sectores pidieron a la dirigencia un paro general, pero por ahora no hay definición.

"Los trabajadores estamos repudiando que se anulen por decreto derechos que están vigentes, conseguidos a través de mucha lucha, que son justos para quienes prestamos nuestra fuerza a cambio de nuestro salario, solo queremos eso. Pedimos que se gobierne en el marco de la democracia y que podamos expresarnos libremente", expresó una de las asistentes a C5N.com.

Marcha CGT Tribunales 27 diciembre 2023 Movimientos políticos y organizaciones sociales se sumaron a la convocatoria de la CGT. Ignacio Petunchi

A ellos se suman organizaciones sociales como el MST, el Polo Obrero, Izquierda Socialista, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita y Libres del Sur.

El líder de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, planteó que "hay que marchar a Tribunales, a Casa de Gobierno, al Parlamento frente a este 'decretazo'. Hay que lanzar un plan de lucha y paro nacional para frenar el hundimiento del salario".

Por su parte, Roberto Baradel, titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), subrayó que desde el Gobierno "intentan desterrar conquistas de muchos años de los trabajadores, con un método que está en contra de la democracia. Lo tendrían que haber mandado al Congreso. Los trabajadores rechazamos toda cuestión que vaya contra los derechos laborales".

"El pueblo argentino no está dispuesto a que se lleven puesta la democracia. Estamos acá porque creemos en la división de poderes, hay fallos de esta misma Corte que declaran inconstitucionales varias medidas que están en el DNU, hoy no se pueden desdecir", añadió.

Luego de la lectura de un documento frente al Palacio de Justicia, uno de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer, sostuvo que "lo que hay que hacer es voltear" el decreto de necesidad y urgencia "en la política, en la justicia y en las calles". "Hay que ser inteligentes y tener la mejor estrategia para voltear el DNU", agregó.

"Somos los trabajadores, no somos la casta", el documento que se leyó en el acto frente a Tribunales

"Ser legal es respetar la Constitución nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República. No se confunda señor Presidente. No somos la casta. Somos los trabajadores", expresa el documento de la CGT que fue leído este mediodía en el marco de la marcha convocada a plaza Lavalle frente al palacio de Tribunales por la central obrera y otras organizaciones sociales, gremiales y políticas.

Ante la masiva manifestación que colmó la zona de Tribunales, el documento leído por una locutora señala: "Vinimos hoy a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor el Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU".

En esa línea, agrega que "frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República".

"Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia", destaca el texto.

Marcha Tribunales 27 diciembre 2023 C5N

En el comienzo del documento, la central obrera señala que "el presidente de la Nación prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte".

"Pero su primer acto de gobierno es un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales", sentenció.

Asimismo, advierte que "el orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado".

"No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral", agrega.

Y continúa: "Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario".

Para la CGT, el DNU 70/2023 "está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

NOTICIA EN DESARROLLO.-