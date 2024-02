Más medidas de fuerza contra el Gobierno: estatales anuncian paro para el lunes 26 de febrero en todo el país

Así lo adelantó Rodolfo Aguiar, el titular de ATE, luego de que fracasara la negociación paritaria. "Nos empujan al conflicto. No podemos separar la negociación salarial de los posicionamientos políticos", había dicho.

Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anunció un paro nacional para el lunes 26 de febrero , luego de que fracasara la negociación paritaria con la propuesta del Gobierno de un aumento del 12% para febrero para los trabajadores estatales nacionales. "Nos empujan al conflicto. No podemos separar la negociación salarial de los posicionamientos políticos" , había afirmado el martes.

En la reunión paritaria, desarrollada en la sede del Ministerio de Trabajo, el Gobierno planteó una suba del 12%, propuesta aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) pero rechazada por ATE. "No es posible con nuestra firma avalar este ajuste, ya que la decisión oficial licúa los salarios" , advirtió su titular.

"Hay aumentos en transporte, alimentos, vestimenta, justo aquellos bienes y servicios que consumen los asalariados y los jubilados. Nosotros creemos que el Gobierno empieza a planificar un recorte de los salarios en toda la administración pública", explicó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rodoaguiar/status/1760279498832884029&partner=&hide_thread=false El lunes paro de estatales en todo el país! pic.twitter.com/uS7iPqhCS2 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 21, 2024

Aguiar destacó la importancia de la paritaria de estatales nacionales como espejo para el resto de las negociaciones en las provincias. "No nos podemos olvidar de que existían los recursos, que acá hay una intención deliberada de seguirle quitando poder de compra a todos los trabajadores. No era cualquier paritaria para nosotros. Aquellos que creen que la Argentina termina en Buenos Aires están equivocados. Había más de 20 gobernadores mirando esta paritaria, 2200 intendentes, porque esta es una negociación salarial que después se transforma en el eje rector para el resto del país. No podíamos desde ATE condicionar todas esas negociaciones salariales", sostuvo.

"El Gobierno nos empuja al conflicto. No podemos separar la negociación salarial de los posicionamientos políticos que ha venido adoptando este gobierno. No podemos venir a discutir en una mesa salarial y olvidarnos que tenemos un presidente que ha manifestado con toda claridad que el Estado es una organización criminal. Que todos los trabajadores estatales somos delincuentes y que el Estado es el enemigo a vencer", manifestó el secretario general.

"¿Nos declararon la guerra? Sin lugar a dudas nos están empujando al conflicto. Nosotros ratificamos una nueva jornada nacional de lucha para la próxima semana", concluyó.