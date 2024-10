Martín Lousteau cuestionó la ratificación del veto de Javier Milei: "El Gobierno provocó que Diputados le dé la espalda a la sociedad"

Luego de la sesión en la Cámara de Diputados, el senador y presidente de la Unión Cívica Radical advirtió que "no alcanza con llenarse la boca hablando de educación durante la campaña electoral".

En su cuenta de la red social X (ex Twitter), Lousteau cruzó al Gobierno, tras la ratificación de la Cámara baja al veto de Milei al financiamiento universitario. "El Gobierno, con la complicidad de algunos legisladores aliados y opositores, y utilizando recursos de todo tipo, provocó que la Cámara de Diputados termine dándole la espalda a una sociedad que, a lo largo y a lo ancho del país, dejó en claro que está a favor de la educación pública universitaria", marcó.

En tal sentido, marcó que los legisladores deben representar a la población: "No alcanza con llenarse la boca hablando de educación durante la campaña electoral. La gente nos pone en las bancas para defender con nuestros votos sus ideas".

"Seguiremos presentando propuestas, reclamando e insistiendo para que cuidemos lo que funciona bien. Universidad pública, siempre", concluyó.

Martín Lousteau tuit La publicación de Martín Lousteau. X

Financiamiento universitario: con el apoyo del PRO y ausencias clave, el oficialismo sostuvo el veto de Milei en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados ratificó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La sesión especial, convocada por todos los sectores de la oposición, dio inicio cerca de las 11:30 y concluyó tras poco más de tres horas de debate: con 160 votos afirmativos por la ley y 84 en contra, la oposición no alcanzó las 171 voluntades necesarias para voltear la medida del Presidente. Hubo, además, cinco abstenciones.

La Libertad Avanza negoció contrarreloj con el PRO para conseguir el apoyo necesario: todo el bloque que conduce Mauricio Macri, excepto los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, votaron en contra. Además, consiguió bajar la cantidad diputados que se sentaron en sus bancas a fuerza de ocho ausencias clave que redujeron el número para alcanzar el tercio necesario.

Se trata del segundo veto presidencial en poco más de un mes. A fines de agosto, el jefe de Estado había firmado el veto total a la movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso, mientras que el 3 de octubre hizo lo propio con la que ahora se debate en la cámara. "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos", advirtió. Y cumplió.

Para que las intervenciones no se extiendan demasiado, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, propuso asignar tiempos fijos por bloque para que, a su vez, cada bancada reparta esos minutos entre sus oradores, tal como sucedió durante el tratamiento de la reforma jubilatoria. La iniciativa fue aceptada por los legisladores. Además, a diferencia de lo que sucede habitualmente, los homenajes y cuestiones de privilegio se plantearán al final del debate y no al comienzo para no retrasar la votación.