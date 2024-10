Con buenas señales para el Gobierno, avanza el debate en Diputados sobre el veto de Milei al financiamiento universitario

Para que las intervenciones no se extiendan demasiado, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, propuso asignar tiempos fijos por bloque para que, a su vez, cada bancada reparta esos minutos entre sus oradores, tal como sucedió durante el tratamiento de la reforma jubilatoria. La iniciativa fue aceptada por los legisladores. Además, a diferencia de lo que sucede habitualmente, los homenajes y cuestiones de privilegio se plantearán al final del debate y no al comienzo para no retrasar la votación.