Cuáles fueron las parejas que tuvo Richard Gere y cómo se encuentra hoy en día Las relaciones del actor marcaron distintas etapas personales. Hoy atraviesa un presente estable junto a Alejandra Silva.







Richard Gere atravesó distintos vínculos formales y mediáticos que marcaron etapas muy visibles de su vida sentimental.

Sus matrimonios con Cindy Crawford y Carey Lowell ocuparon la atención pública por la popularidad de ambas y por las dinámicas que atravesaron esas relaciones.

Su actual pareja, Alejandra Silva, consolidó una vida familiar amplia tras su boda en 2018 y el nacimiento de sus hijos.

A pesar de los altibajos sentimentales, hoy mantiene una relación estable y continúa activo junto a su familia. La trayectoria sentimental de Richard Gere estuvo acompañada de romances conocidos, matrimonios de gran exposición y separaciones que generaron interés en todo el mundo. A lo largo de los años mantuvo diferentes relaciones que dejaron una marca en su vida privada y que lo ubicaron en el centro de la escena mediática.

Su perfil internacional, la fama que tomó su carrera actoral y las parejas influyentes con las que salió hicieron que sus vínculos amorosos llamaran la atención, especialmente durante los años de mayor auge en Hollywood. Con el tiempo, esas historias se transformaron en etapas bien definidas que marcaron cambios personales y familiares.

Entre matrimonios, hijos y nuevas uniones, el actor atravesó momentos muy distintos y hoy transita una etapa de estabilidad junto a su esposa, con quien formó una familia numerosa y mantiene un presente consolidado.

Richar Gere Cindy Crawford Getty Images Cómo es la historia de los matrimonios de Richard Gere Su primer matrimonio fue con Cindy Crawford, con quien pasó del noviazgo al altar en 1991, en pleno momento de fama para ambos. Ella era una supermodelo en ascenso y él disfrutaba del gran impulso que le había dado el éxito de Mujer bonita. Durante los primeros años fueron una pareja muy visible, aunque la relación terminó en 1995. Con el tiempo, Crawford reconoció que la diferencia de edad influyó en la dinámica entre ellos, ya que ella tenía 25 años y él estaba en una etapa distinta de su vida.

Más adelante inició una relación con Carey Lowell, actriz y modelo con quien comenzó a salir en 1996. Cuatro años después nació su hijo, Homero, y recién en 2002 formalizaron el vínculo. Este matrimonio se extendió durante una década, pero en 2013 decidieron separarse y el trámite legal se completó en 2016.

Richard Gere Redes sociales Mientras avanzaba ese proceso, el actor inició un vínculo con Alejandra Silva, una activista nacida en 1983. Con una diferencia generacional mayor que en su primer matrimonio, lograron construir una relación sólida que los llevó a casarse en 2018 después de dos años de noviazgo. Conformaron una familia que reúne hijos previos de ambos y dos niños en común, formando un grupo numeroso que convive de manera integrada. Actualmente continúan juntos y mantienen su vida familiar activa. Alejandra Silva richard gere AP