Marijuan apuntó contra los ex integrantes de la UIF macrista

El fiscal de la causa conocida con el nombre de la Ruta del dinero, Guillermo Marijuan, apuntó contra los ex integrantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri , luego de que la asociación civil Bases Republicanas se presentara ante la Justicia para pedir ser querellante .

Para el fiscal está más que claro que la ONG macrista, integrada por los abogados Jimena De la Torre, Martín Basualdo Galli y Valeria Viola -hija de la exfuncionaria del gobierno de Carlos Menem Adelina Dalesio de Viola-, "están tratando de aplicar una chicana procesal".

"Esta gente que hace el planteo jamás tuvo acceso a la causa. Son cientos de cuerpos y aparecen con un escrito en donde hacen un análisis del proceso, que realmente llama la atención. Me parece que atrás de todo esto, y otra vez ocultándose, están los miembros de la UIF, que no tienen el coraje de presentarse como abogados y se valen de una asociación, y que desde 2018 no aportaron ningún elemento de prueba", agregó el fiscal.

cristina kirchner

El pedido de sobreseimiento a Cristina Kirchner por parte del fiscal Marijuan

El fiscal Marijuán solicitó el 24 de mayo el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa que se investiga si tuvo alguna vinculación con supuestas maniobras de lavado de dinero por las que fuera condenado el empresario Lázaro Báez.

Marijuán dejó asentada su posición en un dictamen que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada para convocarla a indagatoria.

"Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió" interrogarla, sostuvo el fiscal.

"A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo", remarcó Marijuan.

"Ello pues no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su 'patrimonio', que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento", señaló.