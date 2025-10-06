6 de octubre de 2025 Inicio
Por qué Diego Santilli puede reemplazar a José Luis Espert como cabeza de lista de LLA en vez de Karen Reichardt

El diputado del PRO ocupa el tercer lugar de la nómina, pero el oficialismo recurrirá al decreto sobre paridad de género para pedir que encabece la boleta. Debe autorizarlo la Justicia Electoral.

Tras la renuncia de Espert

Tras la renuncia de Espert, Santilli encabezaría la lista bonaerense de LLA.

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) buscará que su lugar como cabeza de lista lo ocupe Diego Santilli, hasta ahora tercero en la nómina, por encima de Karen Reichardt, quien figura en el segundo puesto.

Francos justificó la renuncia de Espert: "Del sábado al domingo se ve que reflexionó"

"El cabeza de lista de la Alianza La Libertad Avanza es el 'Colo' Santilli. Vamos para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vuelta de hoja", afirmó el presidente Javier Milei este domingo en LN+, horas después de que Espert anunciara su renuncia en redes sociales.

Hasta ese momento, la lista tenía como candidatos a Espert, Reichardt y Santilli, en ese orden. Para que el diputado del PRO suba dos puestos, el oficialismo recurrirá al Decreto Reglamentario del Código Electoral N°171, que data de 2019 y establece la paridad de género en ámbitos de representación política.

Según su artículo 7, "cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones PASO o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista".

Para eso, "la agrupación política o en su caso la Justicia Electoral" deberán realizar "los corrimientos necesarios a fin de ordenar" la lista "respetando los requisitos de conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley N°19.945 y sus modificatorias".

Diego Santilli José Luis Espert
Santilli reemplazaría a Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires.

Santilli reemplazaría a Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, Espert sería reemplazado por Santilli ya que es la primera persona de su mismo género que aparece detrás de él en la lista, y Reichardt se mantendría en el segundo lugar. Para que este movimiento se oficialice, debe ser aprobado por el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

Otro tema es qué sucederá con las Boletas Únicas de Papel (BUP) que ya fueron impresas con la cara de Espert en la columna de LLA. La Justicia Electoral aclaró que el plazo para modificar los nombres y fotos ya venció y, a tres semanas de la elección, no habría tiempo para imprimir otras nuevas, por lo que es probable que el excandidato figure en la papeleta.

Diputados: piden que LLA pague las nuevas boletas si hay que reimprimirlas por la renuncia de José Luis Espert

El diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja, acompañado de su compañera Mónica Fein, para exigir que La Libertad Avanza afronte los costos en caso de que se reimpriman las boletas por la renuncia del diputado José Luis Espert a su candidatura de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de las denuncias sobre presuntos vínculos con el narco Fred Machado.

En su cuenta de la red social X, Paulón confirmó el proyecto que envió a la Cámara de Diputados. "No con la nuestra. Presentamos un proyecto para que -en caso de tener que re imprimir las Boletas bonaerenses a partir de la renuncia de José Luis Espert- el costo resultante lo afronte La Libertad Avanza. Que sostener a un candidato inhábil moralmente no nos cueste recursos a todos", argumentó.

Tras la renuncia de Espert, Santilli encabezaría la lista bonaerense de LLA.

