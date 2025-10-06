Guillermo Francos justificó la renuncia de José Luis Espert: "Se ve que reflexionó"

El jefe de Gabinete atribuyó la polémica sobre la presunta vinculación narco a "un error de comunicación". "Este episodio se había convertido en el centro de la campaña, era un daño enorme", sostuvo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , defendió la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en medio del escándalo por presuntos vínculos narco. "Del sábado al domingo se ve que reflexionó" , justificó, y atribuyó la polémica a "un error de comunicación" . "Este episodio se había convertido en el centro de la campaña, era un daño enorme" , sostuvo.

"Creo que la toma de decisión fue personal. El presidente Javier Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert en cualquier imputación , porque entendió que era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña como lo hizo en la provincia de Buenos Aires. Entonces no quiso dejarse correr por la oposición kirchnerista y lo sostuvo", explicó este lunes en diálogo con Radio Mitre.

"Del sábado al domingo se ve que Espert reflexionó sobre lo que estaba generando él con este episodio, que se había convertido en el centro de la campaña, entonces pensó que no podía continuar en esta senda y presentó la renuncia. Era un daño enorme" , añadió.

El funcionario consideró que el legislador "no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, eso generó dudas, sospechas". " Creo que fue un error de comunicación, encima él es una persona muy vehemente . Se equivocó, no sé si habrá sido por temor a la exposición pública", subrayó.

"No puedo creer que él haya estado vinculado al punto en el que se lo pretende vincular pero claramente dejó esa sensación en la opinión pública y lo reparó renunciando a la candidatura. Lo importante es que Espert al renunciar a su candidatura renuncia a cualquier tipo de fueros, por lo que se va a someter y va a aclarar cualquier situación en la Justicia", aclaró Francos.

Consultado sobre una eventual salida de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, planteó: "No sé qué va a pasar. Me parece que no hay motivo para que lo echen porque no hay absolutamente ninguna vinculación con la causa que está investigando la Justicia".

"Esto es un hecho concreto, un contrato profesional entre Espert y una persona que al momento de firmar ese contrato no estaba incluida en ninguna acción judicial ni procesada, y que al tiempo fue incluida en un juicio. No se puede decir que Espert tenga ninguna vinculación con ese juicio. Ha habido personas procesadas por la Justicia que siguieron manteniendo su banca", argumentó el jefe de Gabinete.

"En este caso ni siquiera hay una imputación. Hay una denuncia que formuló un candidato a diputado, Juan Grabois, solamente a efecto electoral para generar todo este revuelo. En este caso, Espert hizo lo que tenía que hacer porque lo que se generó con este tema estaba perjudicando seriamente a la propuesta política basada en la libertad que lleva adelante el gobierno del presidente Milei", concluyó.