6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Guillermo Francos justificó la renuncia de José Luis Espert: "Se ve que reflexionó"

El jefe de Gabinete atribuyó la polémica sobre la presunta vinculación narco a "un error de comunicación". "Este episodio se había convertido en el centro de la campaña, era un daño enorme", sostuvo.

Por

Guillermo Francos atribuyó el escándalo que envolvió a José Luis Espert a "un error de comunicación".

C5N
Tras la renuncia de Espert, Santilli encabezaría la lista bonaerense de LLA.
Te puede interesar:

Por qué Santilli puede reemplazar a Espert como cabeza de lista de LLA en vez de Karen Reichardt

"Creo que la toma de decisión fue personal. El presidente Javier Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert en cualquier imputación, porque entendió que era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña como lo hizo en la provincia de Buenos Aires. Entonces no quiso dejarse correr por la oposición kirchnerista y lo sostuvo", explicó este lunes en diálogo con Radio Mitre.

"Del sábado al domingo se ve que Espert reflexionó sobre lo que estaba generando él con este episodio, que se había convertido en el centro de la campaña, entonces pensó que no podía continuar en esta senda y presentó la renuncia. Era un daño enorme", añadió.

El funcionario consideró que el legislador "no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, eso generó dudas, sospechas". "Creo que fue un error de comunicación, encima él es una persona muy vehemente. Se equivocó, no sé si habrá sido por temor a la exposición pública", subrayó.

Embed - Narcoescándalo: JOSÉ LUIS ESPERT RENUNCIÓ a su candidatura a diputado nacional

"No puedo creer que él haya estado vinculado al punto en el que se lo pretende vincular pero claramente dejó esa sensación en la opinión pública y lo reparó renunciando a la candidatura. Lo importante es que Espert al renunciar a su candidatura renuncia a cualquier tipo de fueros, por lo que se va a someter y va a aclarar cualquier situación en la Justicia", aclaró Francos.

Consultado sobre una eventual salida de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, planteó: "No sé qué va a pasar. Me parece que no hay motivo para que lo echen porque no hay absolutamente ninguna vinculación con la causa que está investigando la Justicia".

"Esto es un hecho concreto, un contrato profesional entre Espert y una persona que al momento de firmar ese contrato no estaba incluida en ninguna acción judicial ni procesada, y que al tiempo fue incluida en un juicio. No se puede decir que Espert tenga ninguna vinculación con ese juicio. Ha habido personas procesadas por la Justicia que siguieron manteniendo su banca", argumentó el jefe de Gabinete.

"En este caso ni siquiera hay una imputación. Hay una denuncia que formuló un candidato a diputado, Juan Grabois, solamente a efecto electoral para generar todo este revuelo. En este caso, Espert hizo lo que tenía que hacer porque lo que se generó con este tema estaba perjudicando seriamente a la propuesta política basada en la libertad que lleva adelante el gobierno del presidente Milei", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

tras la renuncia de espert, milei relanza la campana de lla en un acto en el movistar arena

Tras la renuncia de Espert, Milei relanza la campaña de LLA en un acto en el Movistar Arena

José Luis Espert renunció a su candidatura y los memes no tardaron en aparecer.

La reacción en redes de la renuncia de José Luis Espert

Diego Santilli reemplazará a José Luis Espert en la lista.

Milei confirmó que Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en la Provincia

Javier Milei: No tengo dudas de la honorabilidad de Espert

Milei defendió la honorabilidad de Espert tras su renuncia y acusó al kirchnerismo de montar "una operación siniestra"

José Luis Espert.

Diputados: piden que LLA pague las nuevas boletas si hay que reimprimirlas por la renuncia de José Luis Espert

Elecciones 2025: qué pasará con las boletas ya impresas tras la renuncia de José Luis Espert

Elecciones 2025: qué pasará con las boletas ya impresas tras la renuncia de José Luis Espert

Rating Cero

soledad.La actriz creía que E.T. era real y Spielberg decidió mantener viva su ilusión durante el rodaje.

La impresionante transformación de Drew Barrymore, la actriz de E.T: así se ve hoy

Antonela Roccuzzo volvió a compartir uno de sus looks más virales.

​Anto Roccuzzo no dio tregua: el look que se robó las miradas con un short súper corto

Una serie policial que mezcla la cultura navaja en Estados Unidos.
play

El apasionante thriller que se está robando todas las miradas en Netflix: una serie que te va a marcar

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

Louis Tomlinson será el primero de One Direction﻿ en venir a Argentina tras la muerte de Liam Payne.

Louis Tomlinson anunció su regreso a Argentina a días del aniversario de la muerte de Liam Payne

Zoe Bogach se metió en la polémica con Mauro Icardi y Leandro Paredes.

Zoe Bogach se refirió a sus romances con Mauro Icardi y Leandro Paredes: "Es un tema muy delicado"

últimas noticias

El parque puede visitarse durante todo el año.

Turismo en Argentina: el parque nacional con un paisaje rocoso rojizo imponente

Hace 22 minutos
Anses indicó de qué forma averiguar a quiénes les corresponde cobrar el Programa Hogar.

Así podés verificar si cobrás el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Hace 30 minutos
Anses detalló cuáles son las condiciones obligatorias que deben cumplir quienes quieran recibir el subsidio del Programa Hogar.

Uno por uno, los requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Hace 35 minutos
Anses detalló los requisitos para no perder el subsidio del Programa Hogar.

Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden perder el subsidio en octubre 2025

Hace 1 hora
Tras la renuncia de Espert, Santilli encabezaría la lista bonaerense de LLA.

Por qué Santilli puede reemplazar a Espert como cabeza de lista de LLA en vez de Karen Reichardt

Hace 1 hora