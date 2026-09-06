6 de septiembre de 2026 Inicio
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La Asamblea Legislativa de Malvinas cruzó a Milei: "Nuestro futuro lo deben decidir las personas que vivimos aquí"

La Asamblea Legislativa de las islas reivindicó su condición de Territorio Británico de Ultramar y volvió a respaldar el principio de autodeterminación. También recordó el referéndum de 2013, en el que una amplia mayoría votó por mantener el vínculo con el Reino Unido.

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Puerto Argentino

Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas.

Observatorio Malvinas

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas respondió a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre las islas con un comunicado en el que defendió la postura de los habitantes del archipiélago y sostuvo que son ellos quienes deben definir su futuro político.

Las familias advierten que la historia puede volver a repetirse.
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El cuerpo legislativo afirmó que las islas constituyen un Territorio Británico de Ultramar con gobierno propio y remarcó que las decisiones sobre su estatus deben quedar en manos de la población que reside allí.

Para respaldar su posición, la Asamblea recordó el referéndum realizado en 2013, cuando los habitantes de las islas fueron consultados sobre si querían mantener su condición de territorio británico. Según el comunicado, la participación alcanzó el 92% del padrón y el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de conservar ese estatus.

Los representantes isleños señalaron que ese resultado constituye uno de los principales argumentos utilizados por la comunidad para defender el principio de autodeterminación frente a los reclamos de soberanía de la Argentina.

En ese sentido, advirtieron que las declaraciones provenientes de otros gobiernos no modifican su posición y calificaron cualquier avance sobre la soberanía del archipiélago como una cuestión vinculada con su “seguridad nacional”.

Aunque Milei es mencionado de manera puntual en el documento, la Asamblea sostuvo que las expresiones formuladas desde la Argentina no representan una situación inédita. “Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, señalaron.

El comunicado también destacó el respaldo que la población de las islas recibe del Gobierno británico, incluidos funcionarios y parlamentarios del Reino Unido, y aseguró que la comunidad logró desarrollarse pese a las presiones que, según su interpretación, atravesó durante las últimas décadas.

La declaración no incluyó referencias a las sanciones aplicadas a empresas vinculadas con la actividad petrolera en el archipiélago ni al desarrollo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion.

El día que Milei respaldó la autodeterminación de los isleños

El 2 de abril de 2025, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei defendió el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago y sostuvo que su decisión debería ser determinante respecto del futuro de las islas. “El voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”, afirmó.

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