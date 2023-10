Malestar en Sergio Massa y en el entorno de UxP por la denuncia de Alberto Fernández contra Milei

Desde sectores cercanos al candidato señalaron a Ámbito que "Sergio no sabía y no está de acuerdo con lo que se hizo ” ya que considera que este accionar le permite al candidato de La Libertad Avanza posicionarse en el lugar de "víctima" y "darle protagonismo" , a pocos días de las elecciones y en un escenario reñido donde hay que ganar cada voto.

"Nosotros no atacamos a Milei. Sí debatimos sus ideas, las contrastamos con lo que podría pasar si fueran aplicadas, pero nosotros no lo atacamos ni a él, ni a sus votantes", aseguraron desde el comité de campaña de Unión por la Patria. "No se trata de denunciar, sino de resolver. Este es nuestro enfoque", subrayaron.

En cambio, la estrategia del titular del Palacio de Hacienda es proponer soluciones y enfocarse en aplicar medidas concretas contra la corrida cambiaria desatada esta semana. En ese sentido, se explican los operativos realizados en la City porteña, con allanamientos en "cuevas" y control de los operadores cambiarios.

Massa Fernández

El candidato libertario había recomendado este lunes, horas después de participar del segundo debate presidencial, que los argentinos no renueven sus plazos fijos en pesos, porque "el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Luego se sumó el agite de Ramiro Marra, el candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, quien utilizó las redes sociales para señalar: "Hoy más que nunca no ahorres en pesos".

Como respuesta, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión este miércoles de presentar una denuncia contra Milei y Marra Marra porque "este movimiento financiero inducido por la actividad premeditada y tendenciosa de estas personas que imputo, ha generado en el país un daño incalculable; no ya en términos económicos solamente, sino a nivel confianza pública principalmente".