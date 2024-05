Malena Galmarini denunciará a Javier Milei por publicar "mentiras" sobre Sergio Massa

"Nos veremos en tribunales como con su bandita de secuaces. No le temo al poder", expresó la extitular de AySA.

"Espero que el presidente Javier Milei no sólo baje el posteo reproduciendo una mentira espantosa sobre mi marido, que es parte de una causa judicial federal, sino que pida disculpas. Nos veremos en tribunales como con su bandita de secuaces. No le temo al poder", escribió Galmarini a través de sus redes sociales.

"Además de agravar todos los problemas de Argentina en el ámbito doméstico, nso trajo quilombo de todos los países con los que comercializamos: se bajó de los BRICS, se pelea con China, Brasil, México, España, y siguen las firmas", agregó la exfuncionaria del gobierno del Frente de Todos.

En su publicación, Galmarini sostuvo que el gobierno de Milei le está "regalando el país a los poderes económicos concentrados de aquí y el mundo" y sostuvo que el mandatario es misógino, discriminador, xenófobo, entre otras cosas. "Atrasa dos siglos", señaló.

También apuntó que Milei se rodea de funcionarios "de la misma o peor calaña" e indicó que culpa del Gobierno Argentina da vergüenza en el mundo. Luego hizo mención a cuestiones personales del Presidente.

"Cree ser el único que sabe de sus problemas; pero la ética de la responsabilidad me impide meterme con sus cuestiones personales (que hace públicas y luego no se pueden preguntar). No hago política atacando con golpes bajos".

"Se va a terminar la violencia del poder. La libertad democrática va a ganar esta partida", completó Galmarini.