Karina Milei encabezó una nueva reunión de la mesa política, con focos en la economía y en el Congreso

En Casa Rosada se realizó un nuevo encuentro de la "mesa chica" del Gobierno, en el que Luis Caputo brindó un informe sobre la reciente cumbre del FMI en Tailandia y Martín Menem puso sobre la mesa los desafíos de una semana legislativa que pude ser clave para el futuro de varios proyectos liberarios.

La mesa política del Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , mantuvo este martes una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada, en la que se analizaron la situación económica y política internacional, la agenda legislativa nacional y la evolución del fenómeno de El Niño en el país.

Según se comunicó oficialmente, durante el encuentro se realizó un análisis del contexto económico y político internacional, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia. En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia realizada la semana pasada.

En materia legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, repasó los temas previstos para la sesión de mañana, en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Por último, se analizó la situación vinculada al fenómeno de El Niño , a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la senadora nacional, Patricia Bullrich ; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem ; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo ; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La reunión se desarrolló en una semana clave para el Congreso, con una sesión prevista para el miércoles en la Cámara de Diputados. El Gobierno también buscará ordenar las posiciones internas y sostener los acuerdos con los bloques aliados para impulsar sus proyectos y evitar nuevos obstáculos parlamentarios.

La negociación con el PRO y los temas pendientes en Diputados

Después de la reunión de la mesa política, prevista para las 15, el ministro del Interior, Diego Santilli, y los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem recibirán a los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. El encuentro buscará acercar posiciones sobre la reforma electoral, en medio de las diferencias acerca del futuro de las primarias.

El partido que conduce Mauricio Macri sostiene que las PASO deberían ser optativas para las fuerzas políticas que necesiten resolver sus internas, una postura que no coincide con la intención del Gobierno de eliminarlas o suspenderlas. Las conversaciones con el PRO y los gobernadores serán determinantes para establecer si el oficialismo puede avanzar con el proyecto durante el período ordinario de sesiones o si deberá postergar la discusión.

En paralelo, la Cámara de Diputados tiene previsto debatir el miércoles distintas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y otros proyectos vinculados con discapacidad, endeudamiento familiar e inviolabilidad de la propiedad privada. El oficialismo buscará consolidar los acuerdos alcanzados con sus aliados para reunir el respaldo necesario en el recinto.

La agenda también incluye el Presupuesto 2027 y la discusión sobre el financiamiento universitario. Este martes, la comisión de Presupuesto y Hacienda analizará el proyecto de presupuesto para las universidades nacionales, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, en medio de las diferencias entre la propuesta oficial y los recursos reclamados por las casas de altos estudios.