20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Karina Milei encabezó una nueva reunión de la mesa política, con focos en la economía y en el Congreso

En Casa Rosada se realizó un nuevo encuentro de la "mesa chica" del Gobierno, en el que Luis Caputo brindó un informe sobre la reciente cumbre del FMI en Tailandia y Martín Menem puso sobre la mesa los desafíos de una semana legislativa que pude ser clave para el futuro de varios proyectos liberarios.

Por
Nueva reunión de Mesa Política encabezada por Karina Milei.       

Nueva reunión de Mesa Política encabezada por Karina Milei.       

La mesa política del Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo este martes una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada, en la que se analizaron la situación económica y política internacional, la agenda legislativa nacional y la evolución del fenómeno de El Niño en el país.

El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.
Te puede interesar:

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Según se comunicó oficialmente, durante el encuentro se realizó un análisis del contexto económico y político internacional, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia. En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia realizada la semana pasada.

Los desafíos del agenda legislativa

En materia legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, repasó los temas previstos para la sesión de mañana, en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Por último, se analizó la situación vinculada al fenómeno de El Niño, a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La reunión se desarrolló en una semana clave para el Congreso, con una sesión prevista para el miércoles en la Cámara de Diputados. El Gobierno también buscará ordenar las posiciones internas y sostener los acuerdos con los bloques aliados para impulsar sus proyectos y evitar nuevos obstáculos parlamentarios.

La negociación con el PRO y los temas pendientes en Diputados

Después de la reunión de la mesa política, prevista para las 15, el ministro del Interior, Diego Santilli, y los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem recibirán a los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. El encuentro buscará acercar posiciones sobre la reforma electoral, en medio de las diferencias acerca del futuro de las primarias.

El partido que conduce Mauricio Macri sostiene que las PASO deberían ser optativas para las fuerzas políticas que necesiten resolver sus internas, una postura que no coincide con la intención del Gobierno de eliminarlas o suspenderlas. Las conversaciones con el PRO y los gobernadores serán determinantes para establecer si el oficialismo puede avanzar con el proyecto durante el período ordinario de sesiones o si deberá postergar la discusión.

En paralelo, la Cámara de Diputados tiene previsto debatir el miércoles distintas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y otros proyectos vinculados con discapacidad, endeudamiento familiar e inviolabilidad de la propiedad privada. El oficialismo buscará consolidar los acuerdos alcanzados con sus aliados para reunir el respaldo necesario en el recinto.

La agenda también incluye el Presupuesto 2027 y la discusión sobre el financiamiento universitario. Este martes, la comisión de Presupuesto y Hacienda analizará el proyecto de presupuesto para las universidades nacionales, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, en medio de las diferencias entre la propuesta oficial y los recursos reclamados por las casas de altos estudios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tensión en una nueva reunión de mesa política, este martes.

Se profundiza la crisis en la mesa política por la demora de los acuerdos con gobernadores

Diego Santilli mantiene una serie de reunones con gobernadores en busca de acuerdos.

El Gobierno confía en reunir los votos para suspender las PASO: "Vamos a tener reforma electoral"

La concentración de sustancias químicas en los juguetes blandos puede ser peligrosa para la salud.

El Gobierno prohibió la importación y venta de una marca de juguetes por riesgo de intoxicación

el gobierno reivindico la influencia de europa en america con un video por el dia de la raza

El Gobierno reivindicó la influencia de Europa en América con un video por el "Día de la Raza"

Martín Menem, vicepresidente de LLA a nivel nacional. 

Tensión interna: Martín Menem calificó como "muy complejo" el armado político del Gobierno para 2027

Lamelas condicionó el apoyo económico al resultado de las elecciones de 2027.

EEUU apuesta fuerte por la reelección de Milei y promete u$s20.000 millones en inversiones en 2027

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 25 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 28 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 29 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 36 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 1 hora