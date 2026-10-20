20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Presupuesto 2027: Carlos Torrendell defendió las partidas educativas y exigió "transparencia institucional"

El secretario de Educación expuso en la comisión de Presupuesto y Hacienda acompañado por el subsecretario de Políticas Educativas, Alejandro Álvarez. Fue en medio de la tensión con las casas de estudio tras las marchas en reclamo de financiamiento.

Por
El secretario de Educación

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, expuso en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, donde defendió las partidas educativas establecidas en el Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno.

El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.
Te puede interesar:

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

En su presentación, Torrendell defendió el presupuesto para las universidades y destacó que la "autonomía no está en discusión". A su criterio, lo que exige el Gobierno es "gestión seria y responsable".

En tal sentido, se refirió a la postura de la administración libertaria: "Para el Gobierno, la educación constituye un pilar irreemplazable para el desarrollo del capital humano, el progreso social y el ejercicio genuino de la libertad. La educación exige abordarla con la verdad histórica, con rigor técnico, con datos transparentes y auditables, y sobre todo con un profundo compromiso ético hacia los ciudadanos que sostienen el Estado con su esfuerzo diario".

"Durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba por sí solo un mejor sistema educativo. La evidencia desmintió de forma contundente este postulado. Asistimos a un proceso en el cual los recursos se multiplicaban en las partidas presupuestarias mientras el aprendizaje efectivo, sobre todo de los sectores sociales menos favorecidos, se deterioraba en las aulas", enfatizó.

En tanto, el secretario de Educación hizo alusión al financiamiento: "Hoy orientamos los recursos hacia políticas que produzcan resultados concretos y verificables, que fortalezcan la autonomía de sus destinatarios y les permitan convertirse en protagonistas de su propio desarrollo y del crecimiento económico y social de nuestro país".

El Gobierno defendi&oacute; las partidas educativas en el Presupuesto 2027.

El Gobierno defendió las partidas educativas en el Presupuesto 2027.

También mencionó la situación de los alumnos. "Dejamos de medir la educación por cuánto se gasta y empezamos a medirla por cuánto aprenden los chicos, o sea, por cuántos recursos se dirigen efectivamente a esa meta. Quienes verdaderamente estamos preocupados por la educación hacemos todo el esfuerzo profesional posible para convertir el gasto en inversión destinada a los aprendizajes", expresó.

Por otro lado, remarcó el rol de los rectores: "La defensa de la universidad pública exige rigurosidad y una insustituible transparencia institucional, cuya garantía constituye un deber compartido. Las autoridades universitarias tienen la obligación de asegurarla ante sus estudiantes y a la sociedad argentina, y el Estado tiene la obligación de relevar información, auditar y asegurar la rendición de cuentas. La autonomía no está en discusión, lo que exigimos es gestión responsable y transparencia".

"Una dirigencia aislada sólo acuerda para pedir más recursos, no se compromete con cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes. Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta", señaló.

La exposición de los funcionarios se realizó en medio de la tensión que hay con las autoridades de las universidades nacionales, que reclaman la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario y que se destinen $11 billones a esas casas de estudio, mientras el Gobierno propone destinar $7,3 billones.

Por lo pronto, el presupuesto global para el área de Educación alcanzará los $9,8 billones, con reducciones en las becas Progresar, infraestructura y programas como Educación Sexual Integral (ESI), aunque destinará $773.000 millones al Plan Nacional de Alfabetización y mantendrá el reparto automático de fondos a las provincias. Según pudo saber C5N, la administración libertaria pretende que el debate del presupuesto en el recinto se desarrolle el 18 de noviembre.

El Gobierno justifica la suspensión de los fondos aprobados por el Congreso

En relación con el conflicto legal, Álvarez sostuvo que los parlamentarios "votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria".

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

El funcionario argumentó que la Casa Rosada cumplió con la norma que "obliga a promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados. Tras ello, también cumplimos la medida cautelar dictada. Al día de hoy, la causa se encuentra apelada ante la Cámara y, por tanto, actuamos plenamente a derecho".

El articulado de la ley obliga a las instituciones académicas a enviar la información necesaria al Ministerio de Capital Humano para auditar las transferencias, con la potestad oficial de congelar giros en caso de incumplimiento, además de fijar un límite para los incrementos salariales de 2027.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los mercados no acompañan el relato oficial de una recuperación consolidada.

La economía se hunde y el Gobierno sobrevive a fuerza de acuerdos

Marcela Pagano mostró la cifra negativa de empleadores desde fines de 2023 a la fecha. Imagen optimizada con IA.

Marcela Pagano encabezó un encuentro del Observatorio PyME y alertó por el cierre de empresas

La Cámara de Diputados no alcanzó el quorum para sesionar.

Con la ayuda de los aliados, el oficialismo frustró la sesión para rechazar el DNU 70/23

El Congreso será escenario de una sesión clave en Diputados y una movilización masiva por el financiamiento universitario.

Jornada caliente en el Congreso: sesión en Diputados y movilización masiva, con Milei en EEUU

Plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

LLA dictaminó la restitución de la Ley de Tierras y busca desactivar la sesión contra el DNU 70/23

Julio Cordero, secretario de Trabajo.

Presupuesto 2027: el secretario de Trabajo admitió que "preocupa la informalidad" y defendió el proyecto

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 22 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 25 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 26 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 33 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 57 minutos