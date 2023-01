Lula da Silva llega el domingo a Argentina y se reúne el lunes con Alberto Fernández

Luego de compartir un almuerzo para ambas comitivas en el Salón Eva Perón, a las 15, ambos jefes de Estado participarán de la apertura de un Encuentro Empresarial en el Museo del Bicentenario, para más tarde ser parte de una actividad con representantes de diferentes organismos de derechos humanos.

Según indica el cronograma oficial, a partir de las 19 los mandatarios se dirigirán al Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se realizará el Concierto de la Hermandad Argentino Brasileña y se inaugurará la muestra fotográfica: "Pueblos Originarios- Guerreros del Tiempo" de Ricardo Stucker.

En tanto, el martes 24, a partir de las 10, Fernández y Lula participarán junto a los demás presidentes, representantes y delegaciones invitadas de la VII Cumbre de Presidentes de la Celac, que se llevará a cabo durante toda la jornada en un hotel céntrico del barrio de Retiro.

El encuentro convocará a los mandatarios, cancilleres y representantes de los 33 países miembros del mecanismo regional, además de observadores de distintos organismos regionales y multilaterales y sus representantes.

Ataque golpista en Brasil: Lula da Silva culpó a Jair Bolsonaro por las violentas manifestaciones

El presidente de Brasil, Lula da Silva, responsabilizó este miércoles al exmandatario Jair Bolsonaro por los ataques de sus seguidores al Congreso, la Corte Suprema y el Palacio de Planalto. "Sé que él tiene la culpa", apuntó el jefe de Estado efusivamente en un discurso.

Luego, al momento de describir lo ocurrido, Lula sentenció que el ataque se trató de una "tentativa de golpe con gente preparada". "Pasó cuatro años instigando el odio", continuó disparando el líder del Partido de los Trabajadores sobre Bolsonaro mencionando la manera en la que el presidente saliente inducía a los manifestantes provocar disturbios.

En tanto, sobre el hecho añadió contundentemente que "ellos no se contentaron con nuestra toma de posesión. Esperaron una semana e intentaron dar un golpe de Estado". El evento realizado en el Palacio de Planalto contó con la presencia de otros funcionarios brasileños, quienes escuchaban las expresiones de Lula.

Por otro lado, se esperaba la declaración del ex ministro de Justicia de Brasil de Bolsonaro, Anderson Torres, sin embargo el funcionario decidió no hablar ante la Policía. Está siendo investigado por haber sido un supuesto cómplice del ataque e ignorar el haber actuado frente a las manifestaciones. Según la agencia Europa Press, Torres justificó su determinación de no declarar porque dijo que no tenía declaraciones para brindar.