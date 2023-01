Ataque golpista en Brasil: Lula da Silva culpó a Jair Bolsonaro por las violentas manifestaciones

En tanto, sobre el hecho añadió contundentemente que "ellos no se contentaron con nuestra toma de posesión. Esperaron una semana e intentaron dar un golpe de Estado". El evento realizado en el Palacio de Planalto contó con la presencia de otros funcionarios brasileños, quienes escuchaban las expresiones de Lula.

Por otro lado, se esperaba la declaración del ex ministro de Justicia de Brasil de Bolsonaro, Anderson Torres, sin embargo el funcionario decidió no hablar ante la Policía. Está siendo investigado por haber sido un supuesto cómplice del ataque e ignorar el haber actuado frente a las manifestaciones. Según la agencia Europa Press, Torres justificó su determinación de no declarar porque dijo que no tenía declaraciones para brindar.