Luis Caputo disertará en la inauguración de Expo Real Estate Argentina 2025

El ministro de Economía participará de la apertura de la 15ª edición del Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, que se realizará el 13 y 14 de agosto en el hotel Hilton de Puerto Madero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participará este martes de la apertura de la Expo Real Estate 2025, el evento de networking y negocios más grande del mercado inmobiliario en Latinoamérica, que se realizará en el hotel Hilton de Puerto Madero los días 13 y 14 de agosto.

En lo que será la 15ª edición del Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, el titular del Palacio de Hacienda disertará a partir de las 9.30 sobre el marco macroeconómico y el plan del Gobierno frente a los principales actores del mercado inmobiliario.

La Expo Real Estate 2025 integra una exposición con más de 100 stands y 300 opciones de inversión, workshops interactivos, conferencias con más de 90 speakers y una sólida agenda de networking.

Organizado por Grupo SG, el evento se presenta como el mayor espacio de negocios y relacionamiento del mercado inmobiliario en América Latina.

El tradicional Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias se plantea como "una plataforma vital para explorar el nuevo paradigma sectorial con la llegada de préstamos hipotecarios; evaluar la posibilidad de financiamiento bancario generalizado en los desarrollos; comprender el impacto de la suba en costos de construcción; anticipar el ingreso de inversores institucionales y fondos; prepararse para una nueva dinámica sectorial y posicionarse estratégicamente", según los organizadores del evento.

Quiénes participarán de la Expo Real Estate 2025

Entre los referentes ya confirmados, se destaca la presencia de Fortune International Group, con su presidente y CEO, Edgardo Defortuna, quien será uno de los panelistas principales. También participarán líderes del sector como Silvano Geler, Damián Tabakman, Daniel Mintzer, Ari Milsztejn, Issel Kiperszmid, Alejandro Gawianski, Andrea Fuks, Juan Carlos Tassara García, Alicia Cervera, así como representantes de grupos como Portland, Edisur, Dypsa, Grupo Visca, Grupo PROACO, y Reporte Inmobiliario

Este evento se consolida como la plataforma clave para dar forma al futuro del Real Estate regional. Allí, los asistentes podrán acceder a análisis estratégicos sobre financiamiento, tendencias de diseño, sustentabilidad, tecnología y modelos innovadores de desarrollo, todo en primera persona.

La agenda incluye paneles, workshops temáticos y networking especializado, en un espacio diseñado para potenciar alianzas comerciales y acelerar procesos de inversión.

Además de su enfoque en negocios, Expo Real Estate Argentina será un escaparate de innovación y diseño. Consultoras, desarrolladoras, proptechs, firmas de arquitectura y proveedores de financiamiento exhibirán lanzamientos y soluciones de vanguardia. Este ambiente de diálogo y visibilidad permitirá a las marcas destacar su posicionamiento y conectarse con proyectos regionales e internacionales presentes en el evento.

