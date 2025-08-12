12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Extraño fenómeno en China: jóvenes desempleados pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

En los últimos años surgieron varias compañías que proveen ese servicio. La tendencia se produce en un contexto de desaceleración de la economía y del mercado laboral. El desempleo juvenil en el gigante asiático supera el 14%.

Por
Más de 12 millones de graduados ingresarán este año al mercado laboral.

Más de 12 millones de graduados ingresarán este año al mercado laboral.

Pagar a las empresas para simular que se trabaja para ellas se está volviendo un fenómeno popular entre los jóvenes desempleados en China. En los últimos años surgieron varias compañías que proveen ese servicio. La tendencia se produce en un contexto de desaceleración de la economía y del mercado laboral en el gigante asiático.

Mattias Debertolis estuvo hospitalizado diez días.
Te puede interesar:

Murió un atleta italiano de 29 años que se desplomó mientras disputaba los Juegos Mundiales en China

Este tipo de establecimientos ya están apareciendo en las principales ciudades de China, como Shenzhen, Shanghái, Nanjing, Wuhan, Chengdu y Kunming. Las oficinas están equipadas con computadoras con acceso a Internet, salas de reuniones y salones de té. Los asistentes pueden usar los ordenadores para buscar trabajo o para intentar lanzar sus propias empresas. A veces, la tarifa diaria, que suele oscilar entre 30 y 50 yuanes, incluye almuerzo, refrigerios y bebidas.

Feiyu, un hombre que pasó por el desempleo, lanzó un "servicio" laboral en abril que completó rápidamente todas las vacantes para la tarea propuesta: fingir que se trabaja. "Lo que vendo es la dignidad de no sentirse inútil", aseguró el ciudadano chino al medio norteamericano Newsweek cuando se le consultó por su motivación.

Según sus datos, un 40 % de los clientes son recién graduados, un 60 % son freelancers y la mayoría tiene alrededor de 30 años. Feiyu considera que este es un experimento social más que un negocio, con potencial para ayudar a que estos “empleados ficticios” transformen su puesto inventado en un punto de partida real.

Estos espacios ganaron popularidad gracias al alto desempleo juvenil, que supera el 14 %, y a la cifra récord de más de 12 millones de graduados que ingresan este año al mercado laboral.

Con la creciente dificultad para encontrar empleos reales, algunas personas prefieren pagar para ir a una oficina que quedarse en casa. Para otros, estas oficinas sirven también como un recurso para cumplir requisitos formales.

Xiaowen Tang, graduada en 2024, necesitaba presentar prueba de una pasantía para obtener su diploma y pagó un mes de alquiler en una oficina ficticia, en un caso extraño distinto del que se relata. Desde allí, escribía novelas en línea y enviaba fotos a su universidad como evidencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Guerra comercial: Donald Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

La provincia de Gansu vive momentos dramáticos.

Los videos más impactantes de las inundaciones en el norte de China

Las intensas lluvias que comenzaron el jueves provocaron inundaciones severas y un deslizamiento de tierra.

Trágicas inundaciones en el norte de China: al menos 10 muertos y 33 desaparecidos

el gobierno de estados unidos anuncio la detencion de mas de 300 mil inmigrantes ilegales

El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de más de 300 mil inmigrantes ilegales

madonna insto al papa a que visite gaza antes de que sea demasiado tarde

Madonna instó al Papa a que visite Gaza "antes de que sea demasiado tarde"

Detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong.

Nueva York: detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong

Rating Cero

Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara.

Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara

La humorista se puso en el personaje de la cantante colombiana en un escenario en Marbella.

Escandalosa imitación de Fátima Florez a Shakira: "Le hicieron un boicot"

La cantante publicó en su sitito web un adelanto del nuevo trabajo discográfico.

Taylor Swift lanzó una playlist de versiones que dice muchas cosas de cómo será su nuevo disco

Récord histórico: María Becerra agotó un River en menos de tres horas.

Récord histórico: María Becerra agotó un River en menos de tres horas

Marixa Balli defendió a un hombre en situación de calle y su mascota.

Marixa Balli recibió fuertes amenazas: "Me trataron de asesina"

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

últimas noticias

Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara.

Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara

Hace 40 minutos
play

Causa $LIBRA: Novelli y Terrones Godoy, cada vez más complicados con la Justicia

Hace 1 hora
Diego Latorre.

Diego Latorre afirmó que está dispuesto a vincularse con un club argentino: "Haría lo que sea"

Hace 1 hora
El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 13 de agosto

Hace 1 hora
Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo disertará en la inauguración de Expo Real Estate Argentina 2025

Hace 1 hora