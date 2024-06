Luego de seis meses, y tras numerosos cambios, el Gobierno logró aprobar la Ley Bases y restituyó el impuesto a las Ganancias

En el caso del paquete fiscal, la votación fue afirmativa para los cambios realizados por el Senado con 144 votos, mientras que en Ganancias acompañaron 136 diputados. Para la restitución de la reducción del impuesto a los Bienes Personales, votaron positivamente 134 diputados. No se consiguió la restitución del artículo 111 para el Gasto Tributario, que necesitaba dos tercios de los votos.

Casi media hora pasado el mediodía de este jueves, comenzó la sesión sin dificultad para alcanzar el quórum. Las bancas de Unión por la Patria, que tenían imágenes de Loan Danilo Peña (el niño que lleva 14 días desaparecido), ofendieron a Hernán Lombardi del PRO, que acusó al bloque opositor de hacer un aprovechamiento político de la desaparición del niño correntino . Era esperado que el caso de Loan apareciera en la discusión en el recinto, como también sucedió con la represión policial durante la votación de las leyes en el Senado, los detenidos que continúan presos por marchar y las duras críticas a los viajes del presidente Javier Milei.

Las referencias al artículo 81 de la Constitución Nacional también estuvieron presentes durante el debate, dadas las diversas interpretaciones que se hicieron en la previa de la sesión. Ambos proyectos fueron aprobados en general en las dos cámaras, sin embargo, desde la oposición, infieren que los capítulos rechazados por el Senado (como es el caso de Ganancias y Bienes Personales) no podían ser aprobados en esta sesión, dado que solo cuentan con la aceptación de la Cámara de Diputados.

En este sentido, se espera una posible judicialización de la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, anunciada desde el martes por Unión por la Patria y ratificada por el diputado y líder de la Bancaria, Sergio Palazzo, quien anticipó que presentará ante la Justicia un planteo de inconstitucionalidad. “Es insólito que una cámara, una sola cámara, sea la que imponga un tributo en la Argentina. Esto es un sistema bicameral. Acá no debería estar ni tratándose este tema porque fue rechazado por el Senado" vociferó Palazzo antes del comienzo de la sesión.

Por su parte, Vanesa Siley, explicó que tanto Bienes Personales como Ganancias fueron desechados totalmente por el Senado y “no existen en el marco de este tratamiento parlamentario”. Por ese motivo, agregó la diputada, “nuestro bloque va a dejar asentada en esta ocasión su postura constitucional: toda ley debe respetar el principio de bicameralidad establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional”.

Como contrapartida, Silvia Lospennato del PRO, defendió el tratamiento de los puntos que la Cámara Alta no aprobó. “Lo que no pudieron en las urnas y la casa de las leyes pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. ¿Pero saben qué? Van a correr la misma suerte que corrieron hasta ahora. Porque esta decisión legal y legítima de los representantes del pueblo argentino está absolutamente protegida por nuestra Constitución Nacional. Señores integrantes del club del helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley” retrucó la legisladora.

El oficialista Nicolás Mayoráz también se expresó en este sentido. “Es necesario atender a la interpretación que hacen las cámaras a la Constitución, hay que leer lo que ha dicho el Senado cuando debatió el Impuesto a las Ganancias, se separaron dos artículos, se rechazó el título y el presidente Bartolomé Abdala dice ‘le corresponderá ahora a la Cámara de Diputados decidir si insiste o no’”, expresó el diputado libertario. Y cerró: “Se intenta judicializar la cuestión. El texto es claro, esta Cámara baja es la única intérprete”.

Durante la jornada se hicieron presentes la Vicepresidenta Victoria Villarruel; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. También estuvieron los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche y los habitués del Congreso en los últimos meses de negociación, José Rolandi y María Ibarzábal Murphy.

Cómo quedó aprobada la Ley Bases

En el caso de la Ley Bases, hubo poco lugar para las sorpresas. Se esperaba lo acontecido y finalmente acompañaron al oficialismo los aliados del Gobierno (PRO) y los bloques dialoguistas integrados por la UCR, Innovación, la Coalición Cívica y Hacemos, a excepción de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón y la cordobesa Natalia de la Sota.

Los radicales Facundo Manes, Pablo Juliano, habían votado en contra de la ley en general en abril, no obstante anticiparon que en esta oportunidad, dados los cambios realizados en el Senado, definieron acompañar.

Votaron negativamente Unión por la Patria y la Izquierda, estos últimos con la incorporación de las diputadas que juraron por el sistema de rotación que posee este espacio político, Viviana Biasi y Mónica Schlottauer en reemplazo de Myriam Bregman y Romina Del Plá, respectivamente. Mónica Frade de la Coalición Cívica y el santacruceño Sergio Acevedo se abstuvieron

De esta manera, los cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que incluyen acotar el régimen a sectores puntuales, quedaron aprobados. Lo mismo que las facultades delegadas en materia administrativa, económica, financiera y energética por 1 año; la posibilidad de privatizar 8 empresas del Estado (Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio, Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales) y el aumento de 70 a 73% la alícuota del impuesto interno al tabaco y la eliminación del tributo mínimo.

La reforma laboral también quedó aprobada con las modificaciones que se realizaron en la Cámara Alta. La redacción final incluye el aumento del período de prueba de 3 meses (actual) a entre 8 y 12 meses; la posibilidad de desvinculación de un empleado por “justa causa” en caso de huelga, asamblea o bloqueo en el lugar de trabajo; la eliminación de la doble indemnización por no registración laboral; la posibilidad de utilizar un contrato por tiempo determinado y mediante el monotributo, en reemplazo de toda la legislación laboral vigente si “hay acuerdo entre las partes”; entre otras cosas.

Las insistencias en el paquete fiscal

Desde que el Senado rechazó los títulos de Ganancias y Bienes Personales, el Gobierno encendió las alarmas para tratar de resistir la volteada en la Cámara Baja. Las negociaciones que se dieron con funcionarios del Ejecutivo, que incluyó cumbres con gobernadores y diputados dialoguistas, tuvieron el objetivo de restituir la cuarta categoría del impuesto coparticipable que impactará en los sueldos a partir de $1,8 millones (solteros) y de $2,2 millones (casados con dos hijos).

Las dudas sobre Ganancias estuvieron hasta último momento, ya que aparecieron algunos rebeldes dentro del propio bloque libertario. La inquietud de Martín Menem sobre estas fugas trajo versiones de un posible rechazo de este título. Con la presunción de que algunos diputados radicales también votarían negativamente y la inquietud de los catamarqueños de UxP, se generaron nuevas cuentas y poroteos en los pasillos del Congreso.

Recién cerca de la media noche se confirmó que el Gobierno tenía garantizados los votos para la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Lograron contener a Carolina Píparo, que había sido una de las que naturalmente contaban para que acompañe y durante el transcurso de la tarde se rebeló.

Las situaciones personales también fueron evaluadas, ya que Marcela Pagano no estuvo presente la mayor parte de la sesión por cuestiones de salud (aunque llegó para la votación). Además, el diputado bonaerense, Florencio Randazzo, tuvo que retirarse por un problema familiar. No obstante, logró regresar para aportar con su acompañamiento. Con una votación tan apretada, La Libertad Avanza no podía darse el lujo de perder ningún voto, por eso la tensión estuvo hasta último momento.

La novela se resolvió y finalmente lograron el acompañamiento de 136 diputados a pesar de que esperaban una votación más ajustada con 130 votos horas antes. Había algunos radicales, como Karina Banfi y Fabio Quetglas que no estaban muy conformes con lo que dejó la última reunión con Guillermo Francos y se esperaba que no acompañen. Sin embargo, finalmente lo hicieron.

En el caso de Bienes Personales, se reducirán los alcances del tributo, con una suba del mínimo no imponible y bajas en las alícuotas con el objetivo de incentivar el blanqueo de capitales. Sobre este título, aunque el poroteo estaba más holgado que el del Impuesto a las Ganancias, también hubo algunas bajas de la UCR. Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Mariela Coletta, Danya Tavella y Carla Carrizo no votaron afirmativamente su restitución.

Por último, respecto de la reducción del Gasto Tributario (presente en el art. 111 de la ley de Diputados), no se logró cosechar los dos tercios de los votos para su restitución. Aquí tampoco hubo sorpresas, ya que originalmente el pedido fue realizado por la UCR y la CC, a sabiendas de que no iban a lograr torcer el rechazo del Senado.

En la sesión de abril en la Cámara baja, la oposición dialoguista apuntó a los regímenes especiales en materia tributaria y logró la incorporación del artículo 111, que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley que modifique las exenciones tributarias como la de los regímenes especiales de Tierra del Fuego para así aumentar la recaudación.

Cómo fue la votación por la restitución del impuesto a las ganancias

-136 votos afirmativos

-116 negativos

-3 abstenciones

Bienes personales

-134 afirmativos

-118 negativos

-3 abstenciones

Gasto Tributario

-148 afirmativos

-107 negativos

-0 abstenciones

(Necesitaba 2/3)