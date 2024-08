Lourdes Arrieta aseguró que "corre riesgo su vida" por filtrar información sobre el encuentro entre libertarios y genocidas

Lourdes Arriera, en C5N: "Por decir la verdad me quieren echar"

La diputada sostuvo que la quieren echar del bloque "por decir la verdad" y preguntó por qué no investigan a los organizadores del encuentro o a quienes colaboraron en la elaboración de los proyectos para garantizar la impunidad de los genocidas.

"Acá se están cubriendo entre todos. Quieren despegar mi nombre de La Libertad Avanza cuando soy una de las más fieles del espacio. Acá hubo cosas que no me gustaron, hablé y llegamos a este punto", comentó.

Acto seguido afirmó que detrás del escándalo hay "intereses y nerviosismo" y apuntó contra su compañero de bloque Nicolás Mayoraz, a quien denunció por violencia de género. "No sé por qué tanto nerviosismo de Nicolás Mayoraz cuando me acorraló con otros diputados en la última reunión de bloque", indicó Arrieta quien señaló que Mayoraz tiene vínculo con Javier Olivera Ravasi, el cura hijo del represor Jorge Olivera quien fue uno de los impulsores el operativo para liberar a los genocidas.

"Se pusieron de acuerdo con diputados para empezar a pincharme y decirme que se vayan. Así se manejan dentro del bloque. Conspiran detrás tuyo. Quieren ser los únicos representantes de La Libertad Avanza", agregó.

Embed - Arrieta 2da parte: "Recibí AMENAZAS del diputado BELTRAN BENEDIT"

Las amenazas contra Arrieta

Sobre la causa que investiga la visitar a genocidas, Arrieta contó que con su abogado pidieron la recusación del fiscal Sergio Mola, quien desestimó sus denuncias por amenazas. En su lugar pidió que la instrucción de la pesquisa pase a manos del juez del caso, Ernesto Kreplak quien reconoció que la diputada fue amenazada. "No es un simple chat de WhatsApp. Lo entendió así el juez kreplak. El entendió que corría riesgo mi vida con las amenazas que había recibido y entendió que debía darme custodia", expresó al contar que recibió amenazas por parte de la madre de Ravasi y del diputado Beltran Benedit.

Sobre la madre de Ravasi contó que "con un tono amenazante" le dijo que no representaba las ideas de la libertad ni de Javier Milei. "Me insultó por no tener intereses de defender a genocidas".

Sobre Benedit contó que le dijo que si no se callaba "la iban a aislar" y que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente de su bloque de su partido en la Cámara baja, Gabriel Marcos Bornoroni, estaban al tanto de la decisión.

Más adelante volvió a afirmar que no conocía la identidad de los internos que iban a ir a conocer. "Me dijeron que era una visita humanitaria para conocer la condición de los internos. Decían que había presos políticos veteranos de la guerra de Malvinas o de la guerra contra el marxismo. Nunca dijeron quienes eran ni por qué estaban condenados.