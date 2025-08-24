En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión El jefe de Gabinete expondrá ante el Congreso, pero la atención estará centrada en el caso Diego Spagnuolo y las acusaciones que alcanzan a Karina Milei. Por







En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión

En medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra al desplazado titular Diego Spagnuolo y salpica a Karina Milei, y de las muertes por fentanilo contaminado, el próximo miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Francos recibió casi 1.300 preguntas de los distintos bloques, aunque todo indica que quedarán relegadas frente al caso Spagnuolo y las muertes por fentanilo. Durante la última sesión, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para que Karina Milei y el exfuncionario respondan preguntas en el recinto. Además, junto a otros legisladores de la oposición, impulsó la creación de una comisión investigadora específica sobre el escándalo.

"Jubileo de coimas: al banquillo. El escándalo de las coimas en ANDIS no se resuelve con la salida de Diego Spagnuolo. La justicia y el Congreso deben avanzar! Por eso junto a Diputadas de diversos bloques impulsamos una Comisión Investigadora que ponga luz ante tanta opacidad", escribió el diputado en su cuenta de X.

image En paralelo, la Cámara de Diputados avanzará el martes en un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad para debatir iniciativas que buscan investigar las casi 100 muertes por fentanilo contaminado. Fueron convocados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor del ANDIS, Alejandro Vilches.

La gestión de La Libertad Avanza enfrenta múltiples frentes de conflicto. En las últimas horas, la directora del Instituto Nacional de Medicamentos, Gabriela Carmen Mantecón Fumado, fue desplazada tras revelarse que el organismo había sido advertido sobre irregularidades en los controles a los laboratorios.