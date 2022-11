Los senadores del Frente de Todos volvieron a criticar a la Corte: "La constitución no se mancha"

"Es violatorio que un poder del Estado que no representa a nadie, porque no es elegido por el mandato popular, pretenda limitar nuestras funciones, sobre todo porque avasalla las normas claras de funcionamiento que nos rigen", expresó. "Incurren en un grave exceso y abuso de poderes que están establecidos en la Constitución. La Constitución no se mancha", agregó.

Luego Ianni aclaró que la competencia del Senado les otorga la facultad de asociarse en bloques parlamentarios. "Así lo establece nuestro reglamento en su articulo 55 que rige nuestra cámara y es en ejercicio de nuestra representación que poseemos la facultad de organizarnos en estos bloques parlamentarios a fin de expresar nuestra más legitima voluntad popular", puntualizó.

Qué dice la declaración

Los senadores del Frente de Todos repudian a la Corte Suprema por:

1 - Por avasallar facultades propias de esta Cámara consagradas en el articulo 66 de nuestra ley fundamental, afectando así al sistema republicano de gobierno consagrado por el articulo primero de la constitución, violando en consecuencia el principio de la división de poderes en el ejercicio del gobierno.

2 - Desconocer las funciones y atribuciones de las autoridades y los bloques parlamentarios y de senadores y senadoras como poder legislativo de la Nación.

3 - Ocasionar un grave perjuicio a este cuerpo por imposibilitar e impedir el ejercicio de nuestras funciones públicas.

4 - Por realizar apreciaciones impropias tendientes a endilgar intencionalidad o simulación a actos realizados conformes al reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación incurriendo en una falta grave al debido respeto institucional que merecen los integrantes del honorable senado de la Nación.