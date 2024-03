Los furiosos retuits de Javier Milei por el rechazo al mega DNU en el Senado

Tras el rechazo del mega DNU en el Senado , el presidente Javier Milei reaccionó con retuits y likes en su cuenta de la red social X (ex Twitter) , donde marcó su enojo con los senadores que votaron negativamente y también pidió que lo acompañan en los comicios legislativos de 2025.

"Los que están en rojo, son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros", fue el contenido de la cuenta Milei Shelby, que tituló el tuit como La casta política vs el pueblo argentino.