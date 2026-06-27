27 de junio de 2026 Inicio
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Los exorbitantes gastos que Manuel Adorni nunca pudo justificar

El final de su gestión como jefe de Gabinete estuvo marcado por una serie de compras con valores millonarios que la Justicia puso bajo la lupa en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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Los exorbitantes gastos de Manuel Adorni durante su gestión.

Los exorbitantes gastos de Manuel Adorni durante su gestión.

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La salida de Manuel Adorni del Gobierno puso punto final a una catarata de especulaciones sobre un patrimonio que todavía no tiene explicación y que continúa bajo investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni renunció a su cargo tras meses de escándalo por su patrimonio. 
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Como si se tratase de un espiral, los despilfarros con el dinero finalmente acorralaron a Adorni dejándolo prácticamente solo en La Libertad Avanza, a pesar de los intentos del presidente Javier Milei de sostenerlo en funciones.

Apenas comenzaron a conocerse los datos de la lujosa casa en Indio Cuá, también salieron a la luz reformas exorbitantes en sus distintas propiedades: pagó $14 millones por trabajos de carpintería en su departamento del barrio porteño de Caballito, el inmueble que investiga el fiscal Gerardo Pollicita.

Fuentes judiciales confirmaron a C5N que el contratista Matías Tabar afirmó ante la Justicia que Adorni abonó $14 millones en efectivo y sin factura a principios de 2026, en concepto de labores de carpintería en su departamento, ubicado sobre la calle Miró. En este marco, aseguró que los trabajos estuvieron relacionados a un comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, rack para TV, una mesa consola y un espejo.

El departamento de Manuel Adorni está ubicado en Miró al 500, la zona más cara de Caballito.

El departamento de Manuel Adorni está ubicado en Miró al 500, la zona más cara de Caballito.

Los gastos se descubrieron luego de que el propio Tabar declarara ante el fiscal la existencia de reformas en su casa del country por "u$s245.000 "en efectivo y sin factura". También se detectaron movimientos con criptomonedas por lo que se requirieron datos a billeteras virtuales.

Indio Cuá, el punto bisagra de las erogaciones

Pollicita había citado al contratista para determinar cuánto dinero pagó el jefe de Gabinete por renovar la casa que compró a fines de 2024. En tal sentido, Tabar agregó que Adorni alquiló una casa en el mismo country por u$s13.000, mientras se realizaban las obras del piso de la casa, el baño, la cocina, el quincho y la pileta.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó 245.000 dólares por la renovación integral de su casa de fin de semana en Indio Cua.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó 245.000 dólares por la renovación integral de su casa de fin de semana en Indio Cua.

José Luis Rodríguez, propietario de la casa alquilada, afirmó que ya le había alquilado la casa anteriormente. Según contó en declaraciones ante Pollicita, ambas partes firmaron un contrato temporal en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia. Adorni, designado como vocero, habría pasado el verano de 2024 en el country, en una estadía que le costó u$s5.600.

De acuerdo con la testimonial, todos los pagos se realizaron “en efectivo y en moneda extranjera”, una modalidad que ya había aparecido en otras declaraciones incorporadas al expediente.

Monitores gamer, proyectores y tarjetas ajenas: las compras que investiga la Justicia sobre Adorni

Durante la última semana, el jefe de Gabinete quedó en el centro de la polémica por una compra millonaria de artefactos gamers desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

Las operaciones, que están informadas en la causa, se concretaron en agosto de 2025 e incluyeron un monitor gamer y dos proyectores de alta gama por un total de $5.848.589, una cifra que superaba el salario mensual que Adorni percibía como vocero presidencial. La compra más costosa fue la de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, adquirido el 19 de agosto por $2.184.999,05.

Tarjetas prestadas por otros funcionarios, un hecho que se repite

En ese contexto, también se había incorporado a la causa otra operación considerada sospechosa: el pago en efectivo de $8.183.383 realizado por Gisela Kocsis, otra empleada del Gobierno, en un comercio de sommiers y ropa blanca, supuestamente destinado a una vivienda adquirida por la familia Adorni en el country Indio Cua

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