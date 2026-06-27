El día que Manuel Adorni admitió en público que había evadido: "Ahorramos en negro"

En medio de la polémica por la investigación que avanza en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el exvocero presidencial se justificó diciendo "ahorramos en negro, como todos los argentinos".

Se confirmó la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Ministros , en medio del escándalo por la investigación que avanza en su contra por enriquecimiento ilícito. Días antes, el exmandatario intentó justificar su accionar durante una entrevista en la que admitió que había evadido: "Ahorramos en negro, como todos los argentinos".

A principios de junio Adorni aseguró en una entrevista en LN+ que su patrimonio incrementó antes de su llegada al Gobierno de La Libertad Avanza pero evadiendo, porque "la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro". Sin embargo, esto no lo incluyó en su declaración jurada inicial antes de asumir a un cargo.

Estos ahorros, según explicó eran producto de su trabajo en el sector privado y luego por inversiones realizadas con criptomonedas entre 2013 y 2018: " Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil ”, aseguró en ese momento.

"En aquella locura de aquel momento, copio la declaración jurada patrimonial y efectivamente voy arrastrando el error que desde ya por su puesto cometí un error , voy a pagar hasta el último impuesto que deba pagar, impuestos, intereses. Pero ni soy un chorro, todo lo hice en la actividad privada y nunca tuve un cargo público ni mi mujer ni yo. Mi primer cargo público fue el 10 de diciembre de 2023 cuando el Presidente me convoca", remarcó Adorni en aquel momento.

Sin embargo, anteriormente en una conferencia de prensa de marzo, al ser consultado por un periodista sobre su declaración jurada, Adorni aseguró que "todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado" .

Y durante el primer informe como Jefe de Gabinete de Ministros en el Congreso también desterró las dudas sobre su patrimonio: "En mis declaraciones juradas se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna".

Monitores gamer, proyectores y tarjetas ajenas: las compras que investiga la Justicia sobre Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó $14 millones por trabajos de carpintería en su departamento del barrio porteño de Caballito, que se trata del inmueble bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita debido a las notas periodísticas, que advirtieron presuntas irregularidades en su compra, por un supuesto préstamo no bancario a nombre de dos jubiladas que aseguraron que no conocían al funcionario.

Fuentes judiciales confirmaron a C5N que el contratista Matías Tabar afirmó ante la Justicia que Adorni abonó $14 millones en efectivo y sin factura a principios de 2026, en concepto de labores de carpintería en su departamento ubicado sobre la calle Miró. En este marco, aseguró que los trabajos estuvieron relacionados a un comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, rack para TV, una mesa consola y un espejo.

La revelación se produjo después de que Tabar remarcara frente a Pollicita que el ministro coordinador, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, le pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" por arreglos "totales e integrales" en su casa del country Indio Cuá. En este marco, detalló que abonó u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025. Además, precisó que la obra duró 10 meses.

El responsable de las refacciones en la casa de Exaltación de la Cruz aportó una carpeta con fotos del antes y el después de la casa, facturas por las compras realizadas y una lista de las personas que trabajaron allí. Además, de forma voluntaria, dejó el celular y la clave del mismo a disposición de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.