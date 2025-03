Lilia Lemoine: "En Bahía Blanca hacían falta obras de infraestructura que la provincia no hizo"

Para Lemoine es mentira la idea de "que el Estado te va a salvar" porque, según ella, es el sector privado "el más capaz de ofrecer ayuda porque llega más rápido". "Es la solidaridad de la gente", expresó para luego manifestar que de todas maneras el Gobierno nacional "respondió en tiempo y forma con lo que tenía".

"El Estado tiene que responder con lo que corresponde. Pero esta tragedia ocurrió por falta de inversión en infraestructura que le corresponde a la provincia. Quieren hacer creer que se está invirtiendo porque se genera trabajo y es un mito", indicó.

Acto seguido manifestó no estar de acuerdo con la obra pública "porque no se hacen las cosas que se necesitan". "Ellos tienen los recursos y la plata para hacer obra pública y no la hacen. ¿Le vas a dar más plata? Si la tuvieran la gastarían en penes de madera. No se la vamos a dar porque no la gastan donde hace falta. La gastan en cosas que quedan lindas pero no sirven porque si no no se hubiera inundado Bahía Blanca cómo se inundó", apuntó.

Lemoine recriminó que un sector de la política tiene "endiosada" a la obra pública "como que es lo mejor que puede hacer un Gobierno por la gente" pero señaló que la verdad no es así porque las distintas gestiones "gastan dinero en cualquier cosa" y cuando tienen una emergencia no tienen fondos para atenderlas y salvar vidas. "La gente sabe más que nadie lo que necesita, y la función del Estado, primordial para nosotros, es seguridad y justicia, no obra pública".

Consultada sobre por qué el presidente Javier Milei aún no fue a Bahía Blanca, la diputada respondió que irá "cuando corresponda" pero destacó que canceló toda su agenda por respeto a las víctimas y declaró tres días de duelo nacional.

"El presidente está preocupado como todos. Ser buena persona no va a solucionar los problemas. Mostrarse preocupado y llorar no te hace mejor o peor persona", agregó Lemoine. De totas maneras defendió a su compañero de bloque en Diputados José Luis Espert quien si viajó a la ciudad del sur.

Luego defendió el aporte de 10 millones de pesos que destinó el Gobierno nacional, cuando desde el municipio de Bahía Blanca estiman que se necesitarán más de 400 mil pesos, al expresar que "Milei no va a reconstruir" la ciudad.

"La plata es de impuestos, de deuda, de préstamos, no del presidente. Es de todos los argentinos. Eso hay que tenerlo presente siempre. La plata no sale de la nada ni aparece de los árboles. Sale de algún lugar"

Ante la consulta de qué obras hubiera realizado para evitar la inundación de Bahía Blanca cuando en 12 horas llovió lo mismo que llueve en 6 meses, la respuesta de Lemoine fue: "La verdad es que no soy especialista pero obviamente obras hídricas".

Lemoine defendió a Milei en el escándalo cripto: "No hubo estafa ni fraude"

En otro pasaje de la entrevista Lemoine defendió al Presidente en el marco del escándalo cripto al asegurar que "no hubo fraude ni estafa" con la difusión de la moneda digital $Libra. De todas maneras señaló que la justicia debe determinar "quiénes son los responsables de lo que pasó".

La diputada aseguró que MIlei no difundió una criptomoneda sino un token lo que se lanzaba y lo que hizo el Presidente fue solo "difundir un formulario" para que se inscriba las personas interesadas en recibir inversiones en caso de tener un proyecto relacionado a la ciencia y tecnología.

"No fue una estafa y no fue un fraude. El presidente no está involucrado en eso. Él compartió un formulario para que vos te anotes porque supuestamente era un proyecto para buscar inversiones", indicó.

Luego dijo no saber cómo conoció el proyecto para difundirlo. "Lo vio y lo publicó. Había un montón de posteos", manifestó pese a que le explicaron que la primera persona que publicó en redes sobre $Libra fue el propio mandatario.