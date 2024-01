Ley Ómnibus: ¿qué puede pasar en el Congreso?

En una primera instancia, la idea del Gobierno era poder sesionar este jueves pero finalmente decidieron postergar el tratamiento para ganar tiempo y seguir negociando los votos necesarios para avanzar con el proyecto, ya que incluso en los bloques dialoguistas hay discusiones en torno a artículos clave. Es posible que el debate se realice el próximo martes en lo que será una extensa sesión que constará de dos tipos de votaciones. La primera que tiene que ver con el proyecto en general y la segunda, con el articulado. Es decir, primero se votará el proyecto y si se aprueba pasará a discutirse punto por punto.

Para alcanzar la media sanción la ley necesita una mayoría simple, por lo que el oficialismo necesitará al menos 129 votos sobre un total de 257 diputados. Si esto sucede, el proyecto pasará al Senado en donde deberá atravesar un camino similar al de la Diputados. Primero será debatido en comisiones y luego en el recinto. Allí el oficialismo necesitará 37 votos afirmativos del total de 72 senadores. El Gobierno confía en que contará con los votos necesarios en ambas cámaras para transformar el proyecto en ley.

Qué pasará con la Ley Ómnibus en el Congreso

Un proyecto de ley debe ser debatido por ambas cámaras del Congreso. Primero se debate en la cámara de origen y, si es aprobado, pasa a la cámara revisora que lo puede aprobar, rechazar o devolver con correcciones.

Si la Cámara de Diputados rechaza la Ley Ómnibus, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones que se realicen durante todo el 2024. Lo mismo sucede si se consigue la media sanción pero lo rechaza el Senado.

Si la Cámara Alta le realiza cambios o correcciones por mayoría absoluta, el proyecto deberá volver a Diputados. Si la Cámara Baja acepta las modificaciones, se sanciona el texto aprobado. En cambio, si insiste en la redacción originaria, necesita alcanzar la misma mayoría o superior a la del Senado para que se sancione como ley el texto originalmente aprobado,

En caso de que ambas cámaras aprueben el proyecto, esta pasa al Poder Ejecutivo donde el presidente de la Nación puede:

Aprobar y promulgar la ley. Se completa así el proceso legislativo. Esto lo puede hacer por medio de un decreto o bien “promulgación de hecho”, ya que si el presidente no se pronuncia pasados diez días hábiles desde que se le comunicó la norma se promulga automáticamente. En ambos casos, la ley se publica luego en el Boletín Oficial y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales.

Vetar la ley, de forma total o parcial. En caso de veto parcial, puede promulgar parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.

En caso de que el presidente vete la ley, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción. Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si no lo consiguen, se mantiene el veto del presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.