Ley Ómnibus II: Unión por la Patria cuestionó la estrategia parlamentaria del oficialismo

"El oficialismo funciona muy raro desde el punto de vista parlamentario: hasta ahora han constituido 15 de 45 comisiones; no tienen ningún diálogo político sistemático con los bloques y son todas relaciones bilaterales; no hay una mesa de trabajo donde se coordine la estrategia parlamentaria; no hay una estrategia ordenada", sostuvo el santafesino en declaraciones a radio Mitre.