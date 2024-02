El Gobierno despliega otro importante operativo de seguridad tras la represión en el Congreso

"Parte del cordón de la Policía Federal se ubica detrás de la valla para que no se crucen con los manifestantes. Es algo casi inédito, no son habituales estos vallados", remarcó el cronista Lautaro Maislin desde el móvil de C5N en la puerta del Congreso.

En ese sentido, el periodista Diego Lewen señaló que también había camiones hidrantes y colectivos de la Policía Federal sobre Hipólito Yrigoyen entre Combate de los Pozos y Sarandí, a una cuadra del recinto. "Es normal que están cuando va a haber una protesta, pero por lo general suelen estar a cuatro o cinco cuadras, no a metros del Congreso", explicó.

Operativo de seguridad en el Congreso, Ley Ómnibus, miércoles 01-02-24 Al igual que el miércoles, el Gobierno desplegó un importante operativo de seguridad. Télam

Este miércoles por la noche, las fuerzas federales avanzaron sobre manifestantes de izquierda como parte del protocolo antipiquetes que buscaba desalojar las calles adyacentes a la Plaza del Congreso. Los militantes denunciaron ante la prensa haber recibido "palazos" y "gases" por parte de las fuerzas de seguridad.

Cuatro mujeres fueron liberadas esta mañana tras ser detenidas, según denunciaron, mientras se encontraban cantando el Himno Nacional como parte de la protesta.

Fuentes policiales informaron a Télam que hay otros hombres detenidos por los incidentes que aún no recuperaron la libertad, y se encuentran alojados en la Alcaidía de la Superintendencia de la Policía Federal, ubicada en Madariaga y General Paz, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Guillermo Francos confirmó que el Gobierno sigue negociando sobre la Ley Ómnibus

A la espera del reinicio del debate en el Congreso de la Nación por la Ley Ómnibus y tras una intensa primera jornada que comenzó con fuertes cruces dentro del recinto y terminó con cacerolazos y represión policial, el ministro de Interior, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno sigue negociando sobre normativa.

Francos detalló este jueves que continúan las "conversaciones sobre artículos o aspectos que pueden modificarse o aclararse" y que "no es importante" cuántos artículos se sacaron del proyecto "Bases", sino "cuáles son las normas más importantes".

Ministro del Interior Guillermo Francos reconoció que continúan las negociaciones por la Ley Ómnibus. Redes Sociales

"Siempre que hay una ley de esta envergadura se mantienen conversaciones sobre cada artículo y aspectos que deben modificarse. Es natural que cada uno de los representantes quiera expresarse. No me preocupa que haya muchos oradores, quizás uno debería pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande", sostuvo el funcionario.

"Lo importante es que la parte central de la ley le dé elementos al Presidente para poder gestionar esta crisis de forma mas rápida", aseveró en diálogo con radio Mitre.